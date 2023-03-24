Россия планирует проложить объездную трассу с Казахстаном и Туркменистаном вдоль каспийского берега

Россия планирует обсудить с Казахстаном и Туркменистаном строительство трассы в обход Каспийского моря на форуме “Россия – исламский мир: KazanForum” в мае, по итогам переговоров возможно подписание соглашения, сообщил РИА Новости вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Вопросы строительства автомагистрали вдоль восточного побережья Каспийского моря обсуждались в ходе январского визита в Ашхабад председателя правительства России Михаила Мишустина и Хуснуллина.

Между тем, в Туркменистане также обсуждается проект строительства автомобильной дороги вдоль Каспийского побережья по маршруту Туркменбаши–Гарабогаз–граница Казахстана и сопутствующих инфраструктурных объектов. Проект был рассмотрен на правительственном заседании в прошлую пятницу (17 марта).

На заседании Кабинета министров Президент Сердар Бердымухамедов отметил исключительную важность прокладки новой автомагистрали Туркменбаши–Гарабогаз–граница Казахстана, которая станет частью международного транспортного коридора Север–Юг и позволит значительно увеличить объёмы товарооборота, грузо- и пассажироперевозок не только между регионами страны, но и с соседними государствами, содействуя тем самым активизации международных торгово-экономических отношений.

Автомобильную дорогу Туркменбаши–Гарабогаз–граница Казахстана построит российская компания «Возрождение». В начале марта глава компании Игорь Букато представил чертежи автомагистрали председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову. Вдоль неё будут установлены камеры наблюдения, внедрена цифровая система, созданы все условия для обслуживания пассажиров и грузоперевозчиков.

Согласно отчетам Евразийского Банка Развития, строительство автомобильной дороги Туркменбаши-Гарабогаз – граница с Казахстаном является одним их приоритетных проектов коридора Север-Юг.

Банк оценивает стоимость строительства автомагистрали протяженностью 225 км и моста через залив Гарабогаз протяженностью 350 м в 450 млн.долл.США. Срок реализации проекта – 2029 года. Ожидается, что в результате строительства автомагистрали повысится пропускная способность и скоростной режим по Восточному автодорожному маршруту МТК «Север — Юг». ///nCa, 24 марта 2023 г.