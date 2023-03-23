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Художник и его искусство

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Закир Бабаев – очень талантливый и разносторонний художник из Туркменистана. Его техника плавная и не требует усилий – объект оживает волшебным образом.

В этом видео можно наблюдать, как Закир создает прекрасную картину от начала до конца.

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