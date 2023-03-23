Художник и его искусство 23/03/2023 By Admin Закир Бабаев – очень талантливый и разносторонний художник из Туркменистана. Его техника плавная и не требует усилий – объект оживает волшебным образом. В этом видео можно наблюдать, как Закир создает прекрасную картину от начала до конца. https://www.newscentralasia.net/wp-content/uploads/2023/03/MP4_20230319_143354VLOG.mp4 Related Posts20/05/2022 Arkadag Berdimuhamedov visited Tatarstan to participate the KazanSummit202218/10/2021 Online summit of Council of CIS Heads of State held on 15 October 202119/04/2021 Посольство Туркменистана в Ташкенте наградило победителей конкурса докладов, посвященных туркмено-узбекским отношениям25/10/2017 Открытие нового коттеджного комплекса в Ашхабаде – в русле общей стратегии развития14/02/2023 СНГ направит Миссию наблюдателей на парламентские выборы в Туркменистане08/01/2013 American Foreign Policy ContradictionsSovrn