Выдержки из статьи Президента Владимира Путина для газеты «Жэньминь Жибао» в преддверии визита Президента Си Цзиньпина в Россию

Председатель КНР Си Цзиньпин начинает свой государственный визит в Россию сегодня (20 марта 2023 года). В преддверии начала визита ведущая китайская газета People’s Daily («Жэньминь Жибао») опубликовала статью президента России Владимира Путина.

Некоторые выдержки из статьи:

Рад возможности со страниц одного из крупнейших и наиболее авторитетных мировых изданий обратиться к дружественному китайскому народу в преддверии государственного визита в Россию Председателя КНР Си Цзиньпина. Это значимое событие вновь подтверждает особый характер российско-китайского партнёрства, которое всегда строилось на взаимном доверии, уважении суверенитета и интересов друг друга.

С предстоящими переговорами мы связываем большие ожидания. Не сомневаемся, что они придадут новый мощный импульс всему комплексу двустороннего сотрудничества. Для меня это также прекрасная возможность увидеться с добрым старым другом, с которым у нас сложились самые тёплые отношения.

(…)

Одним из наших приоритетов является торгово-экономическое партнёрство. По итогам 2022 года и без того солидный двусторонний товарооборот удвоился и достиг 185 миллиардов долларов. Это – новый рекорд. И у нас есть все основания полагать, что поставленная нами с Председателем Си Цзиньпином планка в 200 миллиардов долларов будет превышена не в 2024-м, а уже в нынешнем году. При этом важно, что во взаимной торговле растёт доля расчётов в национальных валютах и наши отношения становятся ещё более суверенными.

Успешно реализуются долгосрочные совместные планы и программы. Например, российско-китайский магистральный газопровод «Сила Сибири» по своим масштабам без преувеличения стал «сделкой века». Существенно выросли объёмы поставок отечественной нефти и угля. С участием наших специалистов в Китае строятся новые атомные энергоблоки, китайские компании активно подключаются к СПГ-проектам, крепнет промышленная и сельскохозяйственная кооперация. Мы вместе осваиваем космическое пространство, развиваем новые технологии.

(…)

Россия и Китай последовательно работают в интересах создания равноправной, открытой, инклюзивной, не направленной против третьих стран системы безопасности в регионе и мире в целом. В этой связи отмечаем конструктивную роль китайской «Инициативы в области глобальной безопасности», которая созвучна российским подходам в этой сфере.

(…)

Именно российско-китайские отношения сегодня фактически выступают краеугольным камнем региональной, да и глобальной стабильности, стимулируют экономический рост, служат гарантом позитивной повестки в международных делах. Они – образец гармоничного созидательного сотрудничества между крупными державами.

Уверен, что наша дружба и партнёрство, основывающиеся на стратегическом выборе народов двух стран, продолжат расти и крепнуть во имя благополучия и процветания России и Китая. И этому, несомненно, будет способствовать нынешний визит в Россию Председателя КНР. /// nCa, 20 марта 2023 г.

С полным текстом статьи можно ознакомиться здесь: http://kremlin.ru/events/president/news/70743