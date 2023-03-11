Заключительная декларация министерской встречи Группы друзей нейтралитета опубликована в качестве официального документа 77-й сессии Генассамблеи ООН

Заключительная декларация, принятая на первой встрече на уровне министров Группы друзей нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития опубликована на шести официальных языках ООН в качестве официального документа 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН под пунктом повестки дня 58 «Миростроительство и сохранение мира», сообщает Постоянное Представительство Туркменистана в ООН.

Министерская встреча Группы друзей нейтралитета состоялась в Ашхабаде 10 декабря 2022 года.

Принятой Декларацией закрепляются нижеследующий формат и методы работы Группы друзей, созданной по инициативе Туркменистана в 2020 году:

Группа друзей носит неформальный и открытый характер, и, соответственно, ее состав будет регулярно обновляться по мере того, как государства — члены Организации Объединенных Наций, наблюдатели в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций и подразделения Организации Объединенных Наций будут заявлять о желании и готовности присоединиться к ней;

Группа друзей будет проводить регулярные — не реже одного раза в шесть месяцев — встречи на уровне послов в Нью-Йорке. По просьбе ее членов для обсуждения конкретных вопросов могут проводиться внеочередные встречи;

Встречи Группы друзей на уровне министров иностранных дел будут проходить раз в год в заранее согласованном месте;

Координация работы Группы друзей будет возложена на двух сопредседателей (Туркменистан и любая другая страна-член, желающая стать сопредседателем) на срок в один год, а по завершении этого срока полномочия по координации будут переходить по принципу географической ротации.

Документ доступен здесь: https://un.mission.gov.tm/ru/news/111652

///nCa, 11 марта 2023 г.