Срок доставки грузов из Китая до Черноморских портов через Каспий сократился в два раза

Срок доставки грузов из Китая до портов на Черном море в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута сократился с 38-53 до 19-23 дней, а по итогам текущего года должен достичь 14-18 дней. Об этом сообщалось на недавнем совещании в Правительстве Казахстана, посвященном мерам по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута.

На казахстанском участке маршрута срок прохождения транзитных грузов по сравнению с прошлым годом уменьшился также в два раза – с 12 до 6 дней. Вместе с тем данный показатель планируется довести до 5 дней по итогам 2023 года.

Как отмечалось на совещании такой прогресс стал возможен благодаря совместной работе стран-участниц по устранению «узких мест» на маршруте, введению сквозных тарифов и реализации других мер.

В ближайшие несколько лет Казахстана планирует расширить мощности Каспийских портов Актау и Курык. В частности, в порту Актау будет создан контейнерный хаб, обновлен парк перегрузочной техники и восстановить нефтеналивные причалы, а в порту Курык – будет построен новый причал, запущены многофункциональный и зерновой терминалы.

До 2030 года Казахстанский флот на Каспии пополнят 2030 года 10 нефтеналивных барж, 8 паромов, 6 танкеров и контейнеровоз.

Кроме того, Казахстан и Китай заключат соглашение по развитию ТМТМ, которое предусматривает упрощение таможенных процедур и утверждение гарантированных объемов перевозок на маршруте.

Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) или Срединный коридор (Middle Corridor) – международный транспортный коридор, соединяющий Китай и европейские страны через Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан и Грузию. Маршрут включает 10 тысяч километров железнодорожных сетей, 10 морских портов, 70 тысяч единиц подвижного состава.

Пропускная способность Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) или Среднего коридора может вырасти к 2025 году до 10 млн.тонн год. ///nCa, 4 марта 2023 г.