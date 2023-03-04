ПРООН продолжает диалог о роли частного сектора в развитии национального процесса планирования адаптации в Туркменистане

Ашхабад, 27 февраля 2023 г.: В рамках проекта «Развитие национального процесса планирования адаптации в Туркменистане», реализуемого Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), при финансовой поддержке Зеленого климатического фонда (ЗКФ), в сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана состоялась вторая рабочая встреча между представителями Правительства, частного сектора и гражданского общества по вопросам адаптации к изменению климата с упором на использование воды в сельском хозяйстве.

Во встрече приняли участие соответствующие специалисты Меджлиса, Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана, Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана, Государственного научно-исследовательского проектного института «Туркменсувылымтаслама», Туркменского сельскохозяйственного университета им. Ниязова, Туркменского инженерно-технологического университета им. Огузхана, Союза женщин, общественной организации «Тебигы Кувват» и Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

В ходе рабочей встречи отдельное внимание было уделено обсуждению планирования водопользования при ведении работ по выращиванию сельскохозяйственных культур. В частности, были представлены поливные режимы для сельскохозяйственных культур на фермерских хозяйствах, осуществление контроля над потреблением воды на сельскохозяйственных участках путем использования водомерных устройств для замера воды на ирригационных каналах фермерских хозяйств, а также использование современного оборудования для измерения уровня минерализации воды.

Также при обсуждении этих тем были выявлены пробелы, как необходимость разработки системы поощрения Правительством внедрения водосберегающих практик, рассмотрения и пересмотра нормативов поливных режимов, разработанных в 80-х годах прошлого столетия, принимая во внимание изменение климата, наличие новых технологий и способов орошения (капельное, дождевание), а также улучшения лабораторий для проведения надежного анализа воды на предмет минерализации.

Участники рабочей встречи высоко оценили актуальность повестки мероприятия, выразили заинтересованность в дальнейшем участии в такого рода встречах и предложили несколько тем для включения в повестку следующей встречи. В результате рабочей встречи было достигнуто общее согласие, что сложности, вызванные изменением климата, можно устранить при объединении усилий Правительства, частного сектора и научных институтов.///ПРООН Туркменистан, 3 марта 2023 г.