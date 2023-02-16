Представители ФАО знакомятся с традициями животноводства в Туркменистане

C 12 по 18 февраля в Туркменистане находятся эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в области разведения мелкого рогатого скота Эран Райзман и Юрий Нестеров, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Цель визита – ознакомление со сложившимися традициями ведения животноводства, переработки продукции овцеводства – шерсти, схемой обеспечения плановых профилактических и лечебных ветеринарных мероприятий, направленных на сохранение поголовья мелкого рогатого скота.

Программа визита включает технические консультации с подразделениями Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана, Государственного объединения «Türkmenhaly», Центром технологий Академии наук страны, членами Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ).

Эксперты ФАО уже встретились с сотрудниками Центральной ветеринарной лаборатории при Государственной ветслужбе, а также провели консультации с учеными и семинар со студентами Туркменского сельскохозяйственного университета им. С.А.Ниязова.

Лекторы поделились последними международными практиками разведения мелкого рогатого скота, рассмотрены возможности их применения в условиях Туркменистана.

Обсуждение любых областей животноводства сводилось к влиянию последствий изменения климата. Это связано с тем, что на состояние агробиоразнообразия оказывают влияние текущие процессы и состоявшиеся факторы климатической трансформации, которые меняют не только температурный режим, но и качество кормов и вод, «вносят коррективы» в эпизоотическую ситуацию.

В ходе встречи заведующий эпизоотологическим отделом Научно-производственного центра животноводства Чарымурат Аразов сообщил: «В течение последних лет было разработано восемь биопрепаратов для диагностики и профилактики бруцеллёза у разных видов сельхозживотных. Большинство новинок уже утверждено Главной государственной службой «Türkmenstandartlary» и введено в ветеринарную практику. Также по заказу Государственной ветеринарной службы производятся вакцины против этого заболевания, их объём полностью удовлетворяет спрос внутреннего рынка».

Визит представителей ФАО организован в рамках регионального проекта «Повышение эффективности выращивания мелкого рогатого скота в целях сокращения интенсивности выбросов парниковых газов», который охватывает Туркменистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Турцию и Узбекистан.

Взаимодействие ФАО и Туркменистана развивается на основе Рамочной программы о сотрудничестве на 2021–2025 годы. В настоящее время Туркменистан принимает участие в реализации пяти региональных проектов, направленных на внедрение передовых технологий, рекультивацию земель, ведение агропроизводства в условиях засоления земель, внедрение инновационных решений и современных научных подходов по аквакультуре и другим направлениям.///nCa, 16 февраля 2023 г.