АБР представил Усовершенствованную транзитную систему ЦАРЭС для Государственной таможенной службы Туркменистана

Представители Азиатского Банка Развития в Ашхабаде провели презентацию для специалистов Государственной таможенной службы Туркменистана Усовершенствованной транзитной системы ЦАРЭС (УТСЦ) и Общего обмена информацией (ООИ).

Встреча была организована в рамках программы Центрально-Азиатского Регионального Экономического Сотрудничества (ЦАРЭС).

УТСЦ – это региональная транзитная система, целью которой является упрощение и гармонизация транспортных, торговых и таможенных положений, а также создание эффективной, действенной, комплексной и гармонизированной системы транзитных перевозок в регионе ЦАРЭС.

Основными преимуществами системы являются – повышенная безопасность цепочки поставок, экономия времени и денег на границах для транзитных операторов, ускоренное пересечение границ, оптимизированный гарантийный механизм.

В свою очередь Государственная таможенная служба Туркменистана для развития транзитных коридоров, проходящих через территорию страны, ведёт последовательную работу по дальнейшей цифровизации таможенных процедур. В октябре прошлого года на таможенных пунктах Туркменистана завершилось внедрение системы «TIR-EPD», обеспечивающей передачу таможням предварительной электронной информации о товарах, перевозимых автомобильным транспортом. ///nCa, 9 февраля 2023 г.