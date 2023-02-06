Несколько городов в Турции и Сирии пострадали от землетрясения силой 7,8 балла – сотни погибших, тысячи раненых, оставшиеся без крова

Мощное землетрясение магнитудой 7,8 балла по шкале Рихтера произошло в понедельник в нескольких городах Турции и Сирии. Число погибших составляет более 700 человек и продолжает расти.

Тысячи людей получили ранения и остались без крова. Пострадали восемь провинций Турции, включая Газиантеп, Османию и Кахраманмараш.

Многие здания рухнули, в том числе исторический замок Газиантеп.

По данным турецких и зарубежных СМИ, правительство Турции мобилизовало все ресурсы для оказания помощи выжившим.

Мероприятия по оказанию помощи осложняется зимними условиями.

Мировое сообщество начало направлять помощь, однако еще больше усилий потребует для смягчения страданий людей, пострадавших в результате катастрофы. /// nCa, 6 февраля 2023 года [Фото – The Guardian]