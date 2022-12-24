Послание Президента Таджикистана в конце года на совместном заседании парламента – выдержки

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выступил со своим отчетом по итогам года на совместном заседании Маджлиси Милли (Верхняя палата) и Маджлиси Намояндагон (Нижняя палата) Парламента 23 декабря 2022 года в Душанбе.

Президент рассказал об основных направлениях внутренней и внешней политики и привел данные о деятельности своей администрации.

Несколько фрагментов из речи главы Таджикистана, представляющих более широкий интерес:

2022 год для нашего Таджикистана в целом был успешным и плодотворным.

Благодаря самоотверженному труду народа страны процесс созидания и благоустройства продолжался равномерно, намеченные планы и программы по обеспечению устойчивого развития национальной экономики, повышению уровня и улучшения качество жизни населения республики осуществлялись целенаправленно.

Как всем известно, в последние годы политическая и экономическая ситуация в мире сильно усложнилась, и сегодня человечество находится в крайне чувствительном и тяжелейшем положении за последние 100 лет своей истории.

Так, в течение пяти последних лет усилилось отрицательное влияние геополитических столкновений, торговых конфликтов, распространение инфекционных заболеваний и различные разногласия, а также последствия изменения климата на экономику стран мира, а ускоренное вооружение и начала еще одного этапа «холодной войны» стали причиной расстройства системы экономических и торговых отношений между государствами, что привело к мировому экономическому кризису.

В особенности в 2022 году расширились торгово-экономические санкции, прервались существующие цепи обеспечения товарами и продуктами, снизилось производство продукции и как никогда взлетели цены, особенно на продукты питания.

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Несмотря на продолжающиеся преобразования в мировой экономике и отрицательное влияние внешних факторов на нашу национальную экономику, благодаря плодотворной экономической реформе, осуществлению стратегии и программ, и принятию антикризисных мер в течение пяти последних лет развитие экономики Таджикистана ежегодно в среднем обеспечивалось на уровне 7,3 процента, а валовой внутренний продукт с 71 миллиарда достиг 115 миллиардов сомони и на душу населения увеличился в 1,5 раза.

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Как я не раз подчеркивал, в настоящее время 98 процента электричества производится на гидроэлектростанциях и по этому показателю, то есть проценту производства «зеленой энергии» наша страна занимает 6 место в мире.

По малому объему выбросов парниковых газов Таджикистан также занимает одной из высоких мест.

В случае использования «чистой» электроэнергии, производимой в стране, на электрических транспортных средствах, можно снизить потребность страны на нефтепродукты, и таким образом содействовать охране окружающей среды и улучшению экологической ситуации в стране.

В связи с этим министерствам промышленности и новых технологий и транспорта поручается принять конкретные меры для налаживания внутри страны производства электрических транспортных средств.

Также для пропаганды и представления экологического преимущества промышленной продукции, произведенной с использованием «зеленой энергии», отечественным предприятиям необходимо принять меры для получения сертификата «зеленого производства» от специализированных международных органов.

С целью достижения энергетической независимости и эффективного использования электроэнергии вслед за работами, уже проделанными в период независимости, продолжается реализация 20 проектов на сумму 17 миллиардов сомони.

В том числе в этом году завершилась реконструкция гидроэлектростанции «Сарбанд» мощностью 270 мегаватт на сумму 1 миллиард 360 миллионов сомони, и планомерно продолжается реконструкция других гидроэлектростанций – «Нурекской» на сумму 7 миллиардов сомони и «Кайраккумской» на общую сумму 2 миллиарда сомони, а также строительство гидроэлектростанций «Себзор» на сумму 612 миллионов сомони в Рошткалинском районе Горно-Бадахшанской автономной области и ветряных и солнечных станций в Мургабском районе на общую сумму 170 миллионов сомони.

Следует отметить, что за 50 лет деятельности первый агрегат «Нурекской» ГЭС после реконструкции на сумму более 800 миллионов сомони, мощностью 375 мегаватт был сдан в эксплуатацию в октябре 2022 года.

После полного завершения работ по реконструкции и оснащению современными оборудованиями и технологиями это станция обрела вторую жизнь, а рабочая мощность станции будет дополнительно увеличиваться на 775 мегаватт.

Также планомерно продолжаются строительные работы на «Рогунской» ГЭС. С этой целью в 2022 году было направлено 3,2 миллиарда сомони.

Наряду с этим следует отметить, что в последние годы технические потери электричества отрицательно влияют на финансовое положение компаний и предприятий сферы.

Для ремонта и реконструкции электрических сетей страны в период независимости было затрачено более чем 10,7 миллиарда сомони. Но потери электричества до сих пор вызывают озабоченность, и за 10 месяцев текущего года составили 20,4 процента.

Поэтому Министерству энергетики и водных ресурсов и Акционерному обществу «Распределительные электрические сети» необходимо в намеченные сроки и на высоком качественном уровне обеспечить своевременную реализацию проектов по снижению потерь электроэнергии на сумму 2,4 миллиарда сомони и подключении более 800 тысяч электросчетчиков в соответствующих городах и районах.

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Нынешняя сложная ситуация, особенно жёсткий продовольственный кризис в более четверти стран мира, вынуждает нас принять дополнительные меры по обеспечению четвёртой стратегической цели – защиты продовольственной безопасности.

В последние годы, несмотря на негативные воздействия внешних факторов, засушливость и ограничение импорта продовольствия из стран мира, именно благодаря неустанному труду земледельцев страны была обеспечена продовольственная безопасность и обилие внутреннего рынка сельскохозяйственной продукцией.

В частности, в 2022 году производство зерновых доведено до 1 миллиона 600 тысяч тонн, картофеля – до 1 миллиона, овощей и фруктов – до 3 миллионов 200 тысяч тонн.

В результате за последние 5 лет темпы годового роста производства сельскохозяйственной продукции были сохранены в среднем на уровне 7 процентов, увеличено в 1,4 раза.

Производство птичьего мяса в этот период увеличилось в 8 раз, объём импорта уменьшился в 11 раз. За последние 5 лет было улучшено мелиоративное состояние 50 тысяч гектаров земель, освоено 13 тысяч гектаров новых земель, в сельскохозяйственный оборот было включено 23 тысячи гектаров земель, вышедших их оборота.

В рамках указаний и поручений улучшился опыт земледельцев страны по культуре земледелия, особенно в сфере повторного сева и получения дополнительного урожая, кроме того площадь земель повторного сева за последние 5 лет была доведена с 90 тысяч гектаров до 213 тысяч гектаров.

Согласно данным, производится орошение 85 процентов посевных земель и за этот счёт обеспечивается более 90 процентов объёма растениеводческой продукции. Наряду с этим, использование свыше 40% орошаемых земель зависит от работы насосных станций.

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За годы независимости население страны с 5 млн человек в 1991 году увеличилось до 10 млн в июле 2022 года, то есть выросло в два раза.

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Сегодня геополитические процессы, продолжая оставаться сложными и непростыми, вызывают рост противоречий и конфликтов, усиление конкуренции между государствами и их стремления к расширению своего влияния в различных регионах мира.

Такое состояние, являясь причиной возникновения беспрецедентных вызовов и угроз безопасности, в целом оказывает серьёзное влияние на фундаментальную структуру международных отношений.

В этих условиях Таджикистан, в целях обеспечения национальных интересов и защиты своих традиционных ценностей, продолжает осуществлять сбалансированную и выверенную внешнюю политику.

В этом контексте наше государство на основе своей внешней политики «открытых дверей» намерена расширять и развивать отношения дружбы, взаимовыгодного, конструктивного двустороннего и многосторенного сотрудничества со всеми странами мира.

В 2022 году Таджикистан отметил 30-летие установления дипломатических отношений с большинством государств. Продолжение активных связей, развитие и укрепление всего комплекса отношений со стратегическими и традиционными партнёрами является важным направлением нашей внешней политики.

Наряду с этим, мы будем продолжать усилия по обеспечению устойчивого развития, укреплению духа добрососедства, доверия и нерушимой дружбы в регионе Центральной Азии.

Таджикистан, как активный член, будет продолжать сотрудничество с международными партнёрами в рамках ООН, СНГ, ШОС, ОДКБ, ОБСЕ, ОЭС, ОИС и других многосторонних структур.

В этом процессе получит дальнейшее развитие находящееся на высоком уровне сотрудничество с международными финансовыми структурами и партнёрами по развитию.

Таджикистан и впредь будет вносить достойный вклад в решение таких проблем международного сообщества, как борьба с терроризмом, транснациональной организованной преступностью, контрабандой оружия и наркотиков, киберпреступностью, а также устранение и адаптация к последствиям изменения климата.

Мы выступаем за решение международных проблем и региональных конфликтов путем диалога и поддерживаем укрепление ключевой роли ООН в этом процессе.

Вызывает удовлетворение, что Таджикистан на международной арене признан в качестве активного инициатора в решении вопросов, связанных с водой и климатом.

14 декабря текущего года Генеральная Ассамблея ООН консенсусом приняла предложенную Таджикистаном резолюцию об объявлении 2025 года «Международным годом сохранения ледников» и 21-го марта «Всемирным днём ледников».

В соответствии с данной резолюцией, в рамках ООН создается Целевой международный фонд по вопросам сохранения ледников и в 2025-м году по этой тематике в городе Душанбе пройдёт конференция высокого уровня ООН.

Мы все гордимся, что в масштабах планеты будет реализована пятая глобальная инициатива нашей страны по вопросам воды и климата.

Принятие данной резолюции, действительно, являясь важным и историческим событием мирового масштаба, предоставляет международному сообществу возможность предпринимать необходимые совместные меры по сохранению огромнейших источников питьевой воды.

Пользуясь возможностью выражаю признательность всем странам, структурам ООН и другим международным и региональным организациям за поддержку данной инициативы Таджикистана. /// nCa, 24 декабря 2022 г.