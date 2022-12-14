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Авазинский саммит в формате Туркменистан-Турция-Азербайджан завершился подписанием шести документов (ОБНОВЛЕНО фото)

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В Авазе завершил работу трехсторонний саммит с участием глав государств Турции, Туркменистана, Азербайджана.

По итогам саммита, как сообщает агентство TDH, подписан следующий пакет документов:

  1. Совместное Заявление Первого Саммита глав государств Туркменистана, Азербайджанской Республики и Турецкой Республики.
  2. Соглашение между Правительством Туркменистана, Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о торгово-экономическом сотрудничестве;
  3. Рамочная программа о сотрудничестве в области науки, образования и культуры на 2023-2025 годы между Правительством Туркменистана, Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики;
  4. Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана, Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о создании совместной Консультативной комиссии по таможенному сотрудничеству;
  5. Меморандум о взаимопонимании между Государственным концерном «Türkmengaz», Министерством энергетики Азербайджанской Республики и Министерством энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики о дальнейшем развитии сотрудничества в области энергетики;
  6. Меморандум о взаимопонимании между Агентством транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана, Министерством цифрового развитии и транспорта Азербайджанской Республики и Министерством транспорта и инфраструктуры Турецкой Республики о дальнейшем развитии сотрудничества в области транспорта. ///nCa, 14 декабря 2022

Фото с церемонии подписания документов: 

(источник фото – официальные вебсайты Президента Азербайджана и Президента Турции)

 

 

 

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