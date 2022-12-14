Авазинский саммит в формате Туркменистан-Турция-Азербайджан завершился подписанием шести документов (ОБНОВЛЕНО фото)

В Авазе завершил работу трехсторонний саммит с участием глав государств Турции, Туркменистана, Азербайджана.

По итогам саммита, как сообщает агентство TDH, подписан следующий пакет документов:

Совместное Заявление Первого Саммита глав государств Туркменистана, Азербайджанской Республики и Турецкой Республики.

Соглашение между Правительством Туркменистана, Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о торгово-экономическом сотрудничестве;

Рамочная программа о сотрудничестве в области науки, образования и культуры на 2023-2025 годы между Правительством Туркменистана, Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики;

Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана, Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о создании совместной Консультативной комиссии по таможенному сотрудничеству;

Меморандум о взаимопонимании между Государственным концерном «Türkmengaz», Министерством энергетики Азербайджанской Республики и Министерством энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики о дальнейшем развитии сотрудничества в области энергетики;