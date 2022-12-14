Авазинский саммит в формате Туркменистан-Турция-Азербайджан завершился подписанием шести документов (ОБНОВЛЕНО фото)

В Авазе завершил работу трехсторонний саммит с участием глав государств Турции, Туркменистана, Азербайджана.
По итогам саммита, как сообщает агентство TDH, подписан следующий пакет документов:
- Совместное Заявление Первого Саммита глав государств Туркменистана, Азербайджанской Республики и Турецкой Республики.
- Соглашение между Правительством Туркменистана, Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о торгово-экономическом сотрудничестве;
- Рамочная программа о сотрудничестве в области науки, образования и культуры на 2023-2025 годы между Правительством Туркменистана, Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики;
- Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана, Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о создании совместной Консультативной комиссии по таможенному сотрудничеству;
- Меморандум о взаимопонимании между Государственным концерном «Türkmengaz», Министерством энергетики Азербайджанской Республики и Министерством энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики о дальнейшем развитии сотрудничества в области энергетики;
- Меморандум о взаимопонимании между Агентством транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана, Министерством цифрового развитии и транспорта Азербайджанской Республики и Министерством транспорта и инфраструктуры Турецкой Республики о дальнейшем развитии сотрудничества в области транспорта. ///nCa, 14 декабря 2022
Фото с церемонии подписания документов:
(источник фото – официальные вебсайты Президента Азербайджана и Президента Турции)