Евросоюз вносит практический вклад в смягчение главного экологического кризиса Центральной Азии

27 000 саженцев деревьев были высажены Европейским Союзом на высохшем дне Аральского моря на территории Республики Каракалпакстан, Узбекистан. Примечательно, что эта цифра символизирует 27 стран-членов Евросоюза, сделавших этот «зеленый» подарок центральноазиатской стране.

Как сообщает представительство ЕС в Узбекистане, среди посаженных пород деревьев – устойчивые к климатическим условиям региона пустынные виды саксаул и кандым, а также декоративные деревья, такие как катальпа, шелковица, ясень, карагач и софора японская.

Озеленительная инициатива направлена на поддержку усилий Узбекистана по преобразованию пустыни Аралкум и соседних населенных пунктов Каракалпакстана в лес.

Катастрофа Аральского моря затронула жизни миллионов людей, проживающих в регионе. Деградация земель, нехватка питьевой воды, утрата биоразнообразия привели к ухудшению здоровья и социально-экономического состояния местного населения.

ЕС предпринял ряд последовательных шагов по реабилитации зоны бедствия Арала. С 2020 года Евросоюз вложил более 5 миллионов евро в Многопартнерский трастовый фонд ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья с целью финансирования программ по обеспечению населения чистой питьевой водой, развитию устойчивого предпринимательства, изучению морского дна и биоразнообразия, ремонту и техническому оснащению медицинских учреждений.

В апреле 2022 года более 30 представителей ЕС, его государств-членов и государственных учреждений Республики Узбекистан приняли участие в учебной поездке в Каракалпакстан и посетили местные проектные территории Многопартнерского трастового фонда. В рамках этого визита ЕС также взял обязательство внести свой вклад в облесение региона, и послы ЕС посадили первую партию саженцев в Муйнаке и на «Кладбище кораблей». Международный инновационный центр Приаралья (МИЦП) при Президенте Республики Узбекистан затем взял на себя и завершил посадку подаренных деревьев в рамках правительственного проекта «Мой сад в Аральском море».

«Более чем когда-либо очевидно, насколько мы, наши здоровье и благосостояние зависим от природы. Кризис Аральского моря — яркий пример того, как срочно нужно действовать сейчас Ради Нашей Планеты. На 27-й конференции ООН по климату и 15-й конференции ООН по биоразнообразию Европейский Союз и его государства-члены, являясь ведущим в мире донором международного климатического финансирования, подтвердили свое обязательство поддерживать наиболее уязвимые страны и активизировать усилия как внутри ЕС, так и во всем мире. Мы продолжим работать с партнерами в Узбекистане, чтобы снизить деградацию окружающей среды и восстановить устойчивую жизнь в Приаралье», – сказала Е.П. Шарлотта Адриан, Посол ЕС в Узбекистане.

11 ноября 2019 года, во время визита делегации Узбекистана в Брюссель подписано Финансовое соглашение с Европейским Союзом о взносах в Многопартнерский трастовый фонд по безопасности человека для региона Приаралья.

В феврале 2020 года между Европейским союзом и офисом фонда было подписано Соглашение о вкладе. Вклад ЕС направлен на укрепление здоровья населения, снижение деградации окружающей среды и повышение устойчивости уязвимых слоев населения, пострадавших от катастрофы Аральского моря. ///nCa, 13 декабря 2022 г. (источник фото – Делегация ЕС в Узбекистане)