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Евросоюз вносит практический вклад в смягчение главного экологического кризиса Центральной Азии

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27 000 саженцев деревьев были высажены Европейским Союзом на высохшем дне Аральского моря на территории Республики Каракалпакстан, Узбекистан. Примечательно, что эта цифра символизирует 27 стран-членов Евросоюза, сделавших этот «зеленый» подарок центральноазиатской стране.

Как сообщает представительство ЕС в Узбекистане, среди посаженных пород деревьев – устойчивые к климатическим условиям региона пустынные виды саксаул и кандым, а также декоративные деревья, такие как катальпа, шелковица, ясень, карагач и софора японская.

Озеленительная инициатива направлена на поддержку усилий Узбекистана по преобразованию пустыни Аралкум и соседних населенных пунктов Каракалпакстана в лес.

Катастрофа Аральского моря затронула жизни миллионов людей, проживающих в регионе. Деградация земель, нехватка питьевой воды, утрата биоразнообразия привели к ухудшению здоровья и социально-экономического состояния местного населения.

ЕС предпринял ряд последовательных шагов по реабилитации зоны бедствия Арала. С 2020 года Евросоюз вложил более 5 миллионов евро в Многопартнерский трастовый фонд ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья с целью финансирования программ по обеспечению населения чистой питьевой водой, развитию устойчивого предпринимательства, изучению морского дна и биоразнообразия, ремонту и техническому оснащению медицинских учреждений.

В апреле 2022 года более 30 представителей ЕС, его государств-членов и государственных учреждений Республики Узбекистан приняли участие в учебной поездке в Каракалпакстан и посетили местные проектные территории Многопартнерского трастового фонда. В рамках этого визита ЕС также взял обязательство внести свой вклад в облесение региона, и послы ЕС посадили первую партию саженцев в Муйнаке и на «Кладбище кораблей». Международный инновационный центр Приаралья (МИЦП) при Президенте Республики Узбекистан затем взял на себя и завершил посадку подаренных деревьев в рамках правительственного проекта «Мой сад в Аральском море».

«Более чем когда-либо очевидно, насколько мы, наши здоровье и благосостояние зависим от природы. Кризис Аральского моря — яркий пример того, как срочно нужно действовать сейчас Ради Нашей Планеты. На 27-й конференции ООН по климату и 15-й конференции ООН по биоразнообразию Европейский Союз и его государства-члены, являясь ведущим в мире донором международного климатического финансирования, подтвердили свое обязательство поддерживать наиболее уязвимые страны и активизировать усилия как внутри ЕС, так и во всем мире. Мы продолжим работать с партнерами в Узбекистане, чтобы снизить деградацию окружающей среды и восстановить устойчивую жизнь в Приаралье», – сказала Е.П. Шарлотта Адриан, Посол ЕС в Узбекистане.

11 ноября 2019 года, во время визита делегации Узбекистана в Брюссель подписано Финансовое соглашение с Европейским Союзом о взносах в Многопартнерский трастовый фонд по безопасности человека для региона Приаралья.

В феврале 2020 года между Европейским союзом и офисом фонда было подписано Соглашение о вкладе. Вклад ЕС направлен на укрепление здоровья населения, снижение деградации окружающей среды и повышение устойчивости уязвимых слоев населения, пострадавших от катастрофы Аральского моря. ///nCa, 13 декабря 2022 г. (источник фото – Делегация ЕС в Узбекистане)

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