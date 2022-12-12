Турция и Россия активно обсуждают идею создания газового хаба в преддверии трехстороннего саммита в Туркменистане

Совместные энергетические проекты и создание газового хаба в Турции были обсуждены в числе прочих вопросов в ходе телефонного переговоров в воскресенье, 11 декабря, между Президентом России Владимиром Путиным и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Акцентировано особое значение совместных энергетических проектов, прежде всего в газовой отрасли. С учётом итогов недавних переговоров в Стамбуле председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера продолжен обмен мнениями по инициативе создания на территории Турции регионального газового «хаба», – сообщается в пресс-релизе Кремля.

Глава Газпрома встретился с Эрдоганом в пятницу, 9 декабря. На встрече присутствовал Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез. Стороны обсудили перспективы формирования в Турции газового хаба.

В октябре Путин выступил с предложением создания в Турции крупного газового хаба, через который российский газ пойдет в третьи страны и прежде всего в Европу, взамен утраченного маршрута «Северный поток». Позже Эрдоган сообщил, что тема газового хаба будет обсуждена на трехстороннем саммите с участием Туркменистана и Азербайджана.

Недавно пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что через энергетический коридор TANAP сегодня в Европу может попасть не только азербайджанский газ, но и энергоресурсы Туркменистана, а в будущем, возможно, и Казахстана. В данном контексте трехсторонняя встреча Турция-Туркменистан-Азербайджан представляет собой один из наиболее важных этапов этого процесса.///nCa, 12 декабря 2022 г.