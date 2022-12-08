По инициативе Туркменистана Генассамблея ООН объявила 2023 год годом диалога как гарантии мира

6 декабря 2022 года на 45-ом пленарном заседании 77-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята инициированная Туркменистаном резолюция «Международный год диалога как гарантии мира, 2023 год», сообщает МИД Туркменистана.

Представляя проект резолюции, туркменская делегация подчеркнула, что Президент Туркменистана впервые выдвинул глобальную инициативу «Диалог – гарантия мира» в декабре 2021 года в ходе Международной конференции «Политика мира и доверия – основа международной безопасности, стабильности и развития».

Делегация Туркменистана отметила, что проект резолюции «Международный год диалога как гарантии мира, 2023 год» был подготовлен после широкого спектра консультаций между странами-членами ООН при учёте всех конструктивных мнений и предложений.

В документе отражены основополагающие цели и принципы Устава ООН, прежде всего обязательства по урегулированию споров мирными средствами и решимость избавить грядущие поколения от бедствий войны. Проект резолюции подтверждает, что инклюзивный диалог в его различных проявлениях играет важную роль в укреплении отношений и сотрудничества между государствами-членами.

Представляя проект резолюции, делегация Туркменистана обратила особое внимание на то, что 11 декабря текущего года в Туркменистане состоится Международная конференция «Диалог – гарантия мира», которая создаст площадку для широкого обмена мнениями по тематике, затрагиваемой в проекте резолюции, и заложит основу для запуска в 2023 году Глобальной кампании во имя Диалога, как гарантии мира. Делегация Туркменистана пригласила все страны-члены и учреждения системы ООН принять активное участие в предстоящем Форуме.

Соавторами резолюции выступили 68 стран-членов ООН. ///nCa, 8 декабря 2022 г.