Казахстан готов справиться с экономическими вызовами

Комментарий nCa

Национальный банк Казахстана опубликовал некоторые данные, определяющие исходные условия для планировщиков в администрации Президента Касым-Жомарта Токаева.

Председатель Национального банка страны Галымжан Пирматов сообщил СМИ:

Рост ВВП в 2022 году ожидается на уровне 2-3%, в 2023 году – 3-4%, а в 2024-2025 – 3.5-4.5 %.

Инфляция к концу этого года составит 20-21%. В 2023 году этот индикатор может составить 11-13%, в 2024 году – 7-9%, а в 2025 году – 4-6%.

Бюро национальной статистики Казахстана оценило в стоимостном выражении добычу природного газа за период с января по октябрь 2022 года в 259,9 млрд тенге (ок. 550 миллионов долларов США). Данный показатель снизился на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем добытого природного газа составил 43,37 млрд кубометров, что также на 1,5% меньше соответствующих показателей прошлого года.

* * *

Проблемы были публично признаны, и это первый важный шаг к их решению.

Некоторые чиновники в администрации Токаева наметили меры для решения сложностей, стоящих перед страной. Одновременно было отмечено, что глобальный экономический спад и неопределенность являются основными факторами, влияющими на экономику Казахстана.

Министр труда и социальной защиты Казахстана сообщил, что со следующего года минимальная заработная плата для неквалифицированных работников будет увеличена с 60000 тенге до 70000 тенге. По словам министра, будут приняты и другие меры по увеличению доходов населения.

Некоторые секторы ввиду их социальной значимости получат специальные пакеты. Заработная плата работников образовательных учреждений вырастет вдвое в 2023 году. Заработная плата работников сферы здравоохранения будет увеличена также вдвое в 2024 году, зарплаты в секторе социального обеспечения удвоятся в размере в 2025 году.

* * *

Объявив эти цифры, команда создала базовую линию. Предстоящие задачи также были обозначены, они выглядят довольно скромно, но реалистично.

Наряду с этим, решаются такие неотложные задачи, как увеличение числа неквалифицированных работников начального уровня. Решение об увеличении в два раза размеров заработных плат работников секторов образования, здравоохранения и социального обеспечения означает признание значимости данных отраслей.

Таким образом, задан старт для реализации предвыборных обещаний, данных президентом Токаевым.

Целевые показатели роста ВВП могут показаться довольно незначительными, но тут следует обратить внимание на некоторые цифры.

Темпы роста ВВП Казахстана составили 4,1% в 2018 году и 4,5% в 2019 году. Если лица, определяющие политику, заявляют об ожидаемых темпах роста ВВП в 4,5% в 2025 году, они говорят о полном их восстановлении до уровня 2019 года.

Размер ВВП Казахстана в 2022 году оценивается в 224 миллиарда долларов США в номинальном выражении и 596 миллиардов долларов США по ППС. В совокупности на долю Казахстана приходится почти 60% от общего объема ВВП Центральной Азии. Таким образом, обеспечение достаточной динамики для достижения роста ВВП на уровне 4,5% будет настоящим достижением. /// nCa, 6 декабря 2022 г.