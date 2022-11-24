В Ашхабаде состоялось первое заседание сообщества женщин-рукодельниц Центральной Азии

В среду, 23 ноября, в Ашхабаде состоялось первое заседание международного сообщества женщин-рукодельниц Центральной Азии, созванное по инициативе Туркменистана, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Во встрече приняли участие представители Меджлиса Туркменистана, Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, ПРООН в Туркменистане, а также Диалога женщин стран Центральной Азии.

Модератором заседания выступила заместитель председателя Комитета по социальной политике Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана Гурбангуль Беркелиева, которая отметила, что вовлечение женщин в социально-экономическую и культурную жизнь является принципиальным в создании стабильных, процветающих и миролюбивых обществ.

Расширение прав и возможностей женщин признано жизненно важным компонентом устойчивого развития и обозначено отдельной целью (ЦУР № 5). Кроме того, сегодняшнее заседание показало, как важны регулярные обмены знаниями и опытом сообщества не только для содействия организации культурных мероприятий, но и развития женского предпринимательства, налаживания деловых контактов между женщинами-рукодельницами, а также женщинами-предпринимателями стран Центральной Азии.

В своих выступлениях участники заседания сообщества отмечали, что данная неформальная консультативная площадка открывает большие перспективы для развития сотрудничества, нацеленного на укрепление регионального взаимодействия и доверия друг к другу, дружественных отношений и солидарности, оказания помощи правительствам по продвижению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин.

Как рассказала Айна Дурдылиева, основатель и директор компании «Mähirli Zenan», декоративно-прикладное искусство издревле оставалось связующей нитью между прошлым и будущим. Вышивка ручной работы как неотъемлемая часть нашей национальной одежды связана своей тематикой, символикой с древней историей Туркменистана, с цивилизациями, населявшими эту землю.

С 28 ноября по 3 декабря текущего года в городе Рабат – столице Королевства Марокко пройдёт ежегодное заседание Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия, в ходе которого будет обсуждён вопрос о внесении туркменского ­искусства вышивания в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Тему по развитию женского предпринимательства затронула в своём выступлении представительница Казахстана Джамиля Нурмамбетова, которая отметила, что страны Центральной Азии объединяет длительный исторический путь, но одно неизменно – любовь женщин к прекрасному, выражающаяся в творчестве. Через искусство сближаются народы и развиваются национальные ремёсла. Традиции рукоделия женщин ЦА достойны уважения и развития.///nCa, 24 ноября