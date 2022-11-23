Товарооборот между Туркменистаном и ОАЭ вырос на 296%

«Бизнес-форум «Туркменистан-ОАЭ» отразил общий энтузиазм по укреплению сотрудничества частного сектора, расширению сфер партнерства и кооперации, изучению новых возможностей для увеличения торговых и инвестиционных потоков и запуска совместных проектов в приоритетных секторах», – заявил Государственный министра внешней торговли ОАЭ Тани Бин Ахмед Аль Зейуди.

В данной связи была выражена уверенность, что нынешняя деловая встреча, в ходе которой будут определены основные приоритеты туркмено-эмиратского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, будет напрямую содействовать налаживанию тесных контактов между бизнес-структурами двух стран.

Аль-Зейуди заявил, что форум “отражает направленность руководства ОАЭ и Туркменистана на укрепление двусторонних отношений между двумя странами и расширение сфер сотрудничества”.

«Наши деловые сообщества стремятся изучить многообещающие возможности, которые увеличат взаимную торговлю и инвестиции, а также запустят совместные проекты и инициативы. Широкий спектр возможностей в двух странах открывает новые горизонты для экономических связей и создает новые условия для общего роста и процветания», – добавил он.

«Сегодня у нас есть всеобъемлющий план сотрудничества, над улучшением которого мы работаем с нашими партнерами в правительстве Туркменистана и частном секторе. Мы с нетерпением ожидаем повышения уровня двустороннего экономического партнерства в областях, представляющих взаимный интерес, расширения сфер сотрудничества между двумя странами, содействия торговому обмену и инвестициям, а также преодоления любых потенциальных препятствий», – подчеркнул он.

Госминистр подтвердил большую заинтересованность представителей деловых кругов ОАЭ в наращивании продуктивного партнёрства с туркменской стороной.

«Общий объем ненефтяной торговли между ОАЭ и Туркменистаном в 2022 году продемонстрировал невероятный рост, достигнув 653 миллионов долларов за первые 9 месяцев. Это на 296% больше, чем в 2021 году», – написал позже в своем твиттере Аль Зейуди.

По его словам, росту торговли способствуют такие секторы, как возобновляемые источники энергии, поставки автомобильных запчастей, оборудования для вещания и растительных масел.///nCa, 23 ноября 2022 г.