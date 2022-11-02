Туркменская Национальная Нефтегазовая компания приобрела долю в Челекенском проекте Dragon Oil

Туркменская государственная нефтегазовая компания Napeco приобрела 5-процентную долю в соглашении о разделе продукции (СРП) компании Dragon Oil по месторождению Челекен в Каспийском море, пишет Argus Media.

Сделка заключена на полях конференции “Нефть и газ Туркменистана -2022”, сообщил генеральный директор Napeco Максат Пирлиев.

В июле этого года «Туркменефть» и компания Dragon Oil (Turkmenistan) Ltd продлили контракт по добыче нефти на Челекене до 2035 года.

Napeco участвует и в двух других проектах совместно с зарубежными инвесторами. В их числе СРП с Mitro International на месторождении Восточный Челекен, которое действует до 2025 года, и 10%-ная доля в проекте с итальянской Eni на том же месторождении в качестве подрядчика.

Для совершения торговых операций, Napeco создало совместное предприятие с компанией Vitol, которое занимается торговлей сырой нефтью, бензином, газовым конденсатом, тяжелыми маслами и битумом.

Нефтепродукты также реализуются через государственную товарно-сырьевую биржу. По словам Пирлиева, в большинстве случаев реализация через совместное предприятие более выгодна. «Цены на нефтепродукты основаны на скидке к Brent и продаются на условиях FOB из Каспийского региона», – поясняет источник.

Как сообщил гендиректор Napeco, основной маршрут сбыта туркменской сырой нефти и нефтепродуктов пролегает через Азербайджан, а часть поставок направляется в Европу через Грузию.

Отвечая на вопрос о возможности экспорта нефти и нефтепродуктов через Иран, Пирлиев сказал, сейчас данный вариант сложно рассматривать, но такая возможность может быть реализована в случае отмены санкций.///nCa, 2 ноября 2022 г.