OGT-2022: ТАПИ – четыре фактора энергетической безопасности

Газопровод Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия приведет в действие четыре фактора энергетической безопасности, такие как Наличия энергии, Доступность, Экономичность и Приемлемость, заявил председатель правления компании Tapi Pipeline Company Limited Мухамметмырат Аманов.

Газопровод Туркменистан-Афганистан-Пакистан -Индия протяженностью 1853 км позволит доставлять ежегодно до 33 млрд куб. м газа по стальному трубопроводу диаметром 65 дюймов трем странам, остро нуждающимся в энергоносителях.

На первом этапе газ будет транспортироваться свободным потоком с туркменского месторождения Галкыныш к потребителям.

На следующем этапе вдоль маршрута намечено построить 6 компрессорных станций для завершения полномасштабного проекта и получения полноценного потока газа.

Проектный срок реализации проекта составляет 40 лет, а срок концессии – 30 лет.

В числе ключевых стратегических целей проекта ТАПИ Аманов назвал монетизацию запасов туркменского газа, сокращение энергетической бедности во всех трех странах, обеспечение дополнительных доходов Афганистану и Пакистану, снижение загрязнения воздуха.

Кроме того, ТАПИ поможет трем странам-потребителям укрепить свою энергетическую безопасность.

Афганистан импортирует около 77% своей электроэнергии, а 85% населения этой страны вовсе не имеет стабильного доступа к электроснабжению. В энергетическом секторе страны доминирует производство дорогого мазута и дизельного топлива.

Пакистан импортирует около трети своих энергоресурсов. По прогнозам, к 2030 году дефицит энергии в Пакистане составит 29 млрд куб. м, из которых ТАПИ может обеспечить почти половину – 14 млрд куб.м с высоким потенциалом расширения после ввода в эксплуатацию газовой магистрали.

ТАПИ может покрыть 56% энергии, которая потребуется Индии после 2024 года.

Более того, ТАПИ, доставляя экологически чистое топливо трем странам, послужит снижению выбросов углерода, а значит внесет вклад в достижении целей Парижского соглашения. ///nCa, 28 октября 2022 г.