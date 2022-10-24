Парламент внес изменения в административно-территориальное деление Туркменистана

В субботу, 22 октября, состоялось заседание верхней палаты парламента Туркменистана под председательством Гурбангулы Бердымухамедова. Заседание было посвящено вопросам дальнейшего улучшения системы государственного управления страны, пересмотра административно-территориальных единиц этрапов, городов и сёл велаятов.

В ходе заседание приняты следующие решения:

упразднены 6 этрапов (районов), 5 городов с правами этрапа, 1 города в этрапе, 2 поселка,

36 генгешликов (сельских советов), 36 сёл.

19 сёл и 3 посёлков присоединены к близ находящимся городам

6 селам присвоен статусом поселка

6 населённым пунктам присвоен статус села

изменены названия 2 этрапов, 3 городов, 4 посёлков, 3 генгешликов, а также 21 села.

Решения нацелены на совершенствование управления, контроля за планомерным и целесообразным использованием средств государственного бюджета, а также учитывая предложения администраций и Кабинета Министров Туркменистана.

Согласно докладу министра финансов и экономики Туркменистана, изменения в административно-территориальном устройстве регионов страны позволят сэкономить 28 миллионов манатов бюджетных средств.

В итоге, административно-территориальная структура Туркменистана включает 5 велаятов и 1 города с правами велаята, 37 этрапов, 6 городов с правами этрапа, 5 городских этрапов, 42 города в этрапе, 68 посёлков, 469 генгешликов и 1690 сел.

В разрезе по велаятам (областям) административно-территориальное деление выглядит следующим образом:

Ахалский велаят – этрап Ак бугдай, Бабадайханский, Бахерденский, Геоктепинский, Каахкинский, Серахсский и Тедженский этрапы, 8 городов в этрапах, 9 посёлков, 82 генгешлика и 231 село.

Балканский велаят – этрапы Туркменбаши, Эсенгулыйский, Махтумкули, Сердар (Кызыларват) Берекетский и Этрекский этрапы, 2 города с правами этрапа, 1 этрап в городе, 6 городов в этрапах, 14 посёлков, 30 генгешликов и 114 сёл.

Дашогузкий велаят – этрапы Акдепинский, им. Сапармурата Туркменбаши, им. С.А.Ниязова (Шават), Болдумсазский, Гёроглы, Куняургенчский и Рухубелент, 1 город с правами этрапа, 8 городов в этрапах, 7 посёлков, 126 генгешликов и 594 села.

Лебапский велаят – Чарджевский, Дарганатинский, Дяневский, Халачский, Ходжамбазский, Керкинский, Койтендагский, Саятский этрапы, 1 город с правами этрапа, 14 городов в этрапах, 24 посёлка, 97 генгешликов и 430 сёл.

Марыйский велаят – Байрамалийский, Каракумский, Марыйский, Мургабский, Сакарчагинский, Туркменкалинский, Тахтабазарский, Векилбазарский и Иолотанский этрапы, 2 города с правами этрапа, 6 городов в этрапах, 14 посёлков, 134 генгешлика и 321 село.

В соответствии с Конституцией страны порядок создания и изменения административно-территориальных единиц определяется Законом «О порядке решения вопросов административно-территориального устройства Туркменистана». Согласно документу образование и упразднение административно-территориального единиц осуществляет парламент по предоставлению хякимликами велаятов (администрациями областей) и Кабинетом Министров Туркменистана.

В заключении заседания, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов выступил с речью, в которой с критикой отозвался об экономическом положении дел в велаятах. В частности, указаны недостатки в сфере водопользования, сева пшеницы и сбора хлопчатника.

В числе причин подобного положения Бердымухамедов отметил наличие большого количества руководителей в местных администрациях. «Число начальников превалирует над числом работников. Поэтому, вместо того чтобы помочь сотрудникам, они начинают вмешиваться в их работу, создавая искусственные препятствия», – сказал он.

Он также подчеркнул необходимость проведения административных реформ в деятельности хякимликов и сокращения количества руководящих кадров. ///nCa, 24 октября 2022 г.