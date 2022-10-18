Евросоюз привержен укреплению сотрудничества с Туркменистаном

Европейский Союз остаётся приверженным укреплению отношений с Туркменистаном и высоко ценит готовность страны сотрудничать в формате «Европейский Союз – Центральная Азия» в рамках Стратегии ЕС по Центральной Азии. Об этом Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил в своем поздравительном послании Президенту Сердару Бердымухамедову по случаю 31-ой годовщины независимости Туркменистана.

Мишель подчеркнул, что Евросоюз привержен продолжать сотрудничество с Туркменистаном через политический диалог, а также двусторонние и многосторонние проекты.

По его словам, предстоящая совместная конференция по зелёной энергетике и снижению выбросов метана, которая пройдёт в ноябре в Ашхабаде, демонстрирует приверженность ЕС тесному сотрудничеству с Туркменистаном.

Глава высшего политического органа ЕС выразил надежду на то, что диалог с Туркменистаном по правам человека и взаимное сотрудничество будут способствовать дальнейшему развитию Туркменистана и повышению экономических и социальных возможностей для всех его граждан.///nCa, 18 октября 2022 г.