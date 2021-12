Церемония передачи медицинского оборудования Министерству здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана в рамках Грантового Проекта «Совершенствование системы здравоохранения Туркменистана посредством предоставления медицинского оборудования»

20 декабря 2021 г.

Сегодня, 20 декабря 2021 года состоялась торжественная Церемония передачи первой партии медицинского оборудования японской компании «FUJIFILM», приобретённого в рамках Грантового проекта «Совершенствование системы здравоохранения Туркменистана посредством предоставления медицинского оборудования». В данной церемонии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Туркменистане Е.П. г-н ЯМАМОТО Хироюки, и.о. Постоянного координатора ООН в Туркменистане, представитель ЮНИСЕФ г-н Мохамад ФАЯЗИ, менеджер проекта Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) в Туркменистане г-н Василий ТОЛКАЧЕВ, а также представители Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и СМИ.

Сегодняшнее мероприятие является результатом большой работы, которая была начата в марте этого года, со дня подписания Обменных нот между Чрезвычайном и Полномочным Послом Японии в Туркменистана Е.П. г-ном ЯМАМОТО Хироюки и г-жой Кристин ВЕЙГАНД, на тот момент исполняющей обязанности Постоянного координатора ООН и представителем ЮНИСЕФ в Туркменистане. В своей речи Посол ЯМОМОТО выразил надежду на то, что данный проект не только на укрепит систему здравоохранения Туркменистана, но и станет символом дружбы, солидарности и взаимной поддержки между японским и туркменским народами.

В рамках данного проекта, общий бюджет которого составляет около 3 млн. долларов США, Правительство Японии через ЮНОПС предоставит на пользование туркменским медицинским учреждениям портативные рентгеновские аппараты, аппараты искусственной вентиляции лёгких, современные аппараты УЗИ, системы для бронхоскопии и многое другое. Следующим этапом реализации данного проекта будет поставка и передача второй партии медицинского оборудования зарубежного производства, его дальнейшая установка в медицинских учреждениях Туркменистана, а также профессиональное обучение соответствующего медицинского персонала.

Выступление Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Туркменистане г-на ЯМАМОТО Хироюки на Церемонии передачи медицинского оборудования в рамках Грантового Проекта «Совершенствование системы здравоохранения Туркменистана посредством предоставления медицинского оборудования».

Добрый день, уважаемые гости, коллеги и партнеры, Я очень рад принять участие в торжественной Церемонии передачи Министерству здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана первой партии медицинского оборудования японской компании «FUJIFILM», приобретённого в рамках Грантового проекта «Совершенствование системы здравоохранения в Туркменистане». Сегодняшнее мероприятие является результатом завершения одного из этапов большой работы по согласованию и закупке необходимого медицинского оборудования. В то же время предстоит предпринять ещё много шагов, в том числе поставка следующей партии оборудования зарубежного производства, его дальнейшая установка и тренинг медицинского персонала.

Со дня проведения торжественной церемонии подписания Обменных нот в рамках данного проекта прошло 9 месяцев. За это время была проделана трудоёмкая работа по успешной реализации Проекта, в том числе трёхсторонние встречи между представителями ЮНОПС, Посольства и Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана как в онлайн формате, так и на местах, в целях разработки и согласования спецификаций каждого медицинского оборудования, а также обсуждения других важных вопросов.

В связи с чем мне хотелось бы выразить свою искреннюю признательность представителям ЮНОПС в Туркменистане, Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, Производственного объединения «Lukmanchylyk Enjamlary» и Министерства иностранных дел Туркменистана за неустанную поддержку и содействие в вопросах выполнения проекта.

Я убеждён, что настоящий проект будет не только способствовать укреплению системы здравоохранения Туркменистана в целом, но и станет символом дружбы, солидарности и взаимной поддержки между японским и туркменским народами.

Несмотря на сложившуюся ситуацию в мире, связанную со всемирной пандемией COVID-19, сотрудничество между Японией и Туркменистаном продолжает развиваться в различных сферах. Так, одним из важных событий двустороннего партнёрства является визит в Токио Заместителя Председателя

Кабинета Министров Туркменистана г-на Сердара БЕРДЫМУХАМЕДОВА для участия в церемонии открытия Олимпийских игр TOKYO 2020 в июле этого года.

Кроме того, в сентябре состоялась торжественная церемония открытия Газотурбинной электростанции в Чарджевском этрапе Лебапского велаята, в которой принял участие Государственный министр экономики, торговли и промышленности Японии г-н Киёси ЭДЗИМА.

Кроме того, в следующем году, 22-oго апреля, исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Японией и Туркменистаном. Япония готова в дальнейшем прилагать максимальные усилия в углублении взаимопонимания между нашими народами посредством культурного и гуманитарного обмена. С этой целью в настоящее время разрабатывается план различных мероприятий, посвящённых юбилею этой знаменательной даты.

Завершая свою речь, я хотел бы вновь выразить благодарность каждому за внесённый вклад в достижение наших общих целей и пожелать всем крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе!

Благодарю Вас за внимание!

/// nCa, 20 December 2021 (in cooperation with Embassy of Japan in Turkmenistan)