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Церемония передачи медицинского оборудования Министерству здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана в рамках Грантового Проекта «Совершенствование системы здравоохранения Туркменистана посредством предоставления медицинского оборудования»

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20 декабря 2021 г.
Сегодня, 20 декабря 2021 года состоялась торжественная Церемония передачи первой партии медицинского оборудования японской компании «FUJIFILM», приобретённого в рамках Грантового проекта «Совершенствование системы здравоохранения Туркменистана посредством предоставления медицинского оборудования». В данной церемонии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Туркменистане Е.П. г-н ЯМАМОТО Хироюки, и.о. Постоянного координатора ООН в Туркменистане, представитель ЮНИСЕФ г-н Мохамад ФАЯЗИ, менеджер проекта Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) в Туркменистане г-н Василий ТОЛКАЧЕВ, а также представители Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и СМИ.

Сегодняшнее мероприятие является результатом большой работы, которая была начата в марте этого года, со дня подписания Обменных нот между Чрезвычайном и Полномочным Послом Японии в Туркменистана Е.П. г-ном ЯМАМОТО Хироюки и г-жой Кристин ВЕЙГАНД, на тот момент исполняющей обязанности Постоянного координатора ООН и представителем ЮНИСЕФ в Туркменистане. В своей речи Посол ЯМОМОТО выразил надежду на то, что данный проект не только на укрепит систему здравоохранения Туркменистана, но и станет символом дружбы, солидарности и взаимной поддержки между японским и туркменским народами.

В рамках данного проекта, общий бюджет которого составляет около 3 млн. долларов США, Правительство Японии через ЮНОПС предоставит на пользование туркменским медицинским учреждениям портативные рентгеновские аппараты, аппараты искусственной вентиляции лёгких, современные аппараты УЗИ, системы для бронхоскопии и многое другое. Следующим этапом реализации данного проекта будет поставка и передача второй партии медицинского оборудования зарубежного производства, его дальнейшая установка в медицинских учреждениях Туркменистана, а также профессиональное обучение соответствующего медицинского персонала.

Выступление Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Туркменистане г-на ЯМАМОТО Хироюки на Церемонии передачи медицинского оборудования в рамках Грантового Проекта «Совершенствование системы здравоохранения Туркменистана посредством предоставления медицинского оборудования».
20 декабря 2021 г.
Добрый день, уважаемые гости, коллеги и партнеры, Я очень рад принять участие в торжественной Церемонии передачи Министерству здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана первой партии медицинского оборудования японской компании «FUJIFILM», приобретённого в рамках Грантового проекта «Совершенствование системы здравоохранения в Туркменистане». Сегодняшнее мероприятие является результатом завершения одного из этапов большой работы по согласованию и закупке необходимого медицинского оборудования. В то же время предстоит предпринять ещё много шагов, в том числе поставка следующей партии оборудования зарубежного производства, его дальнейшая установка и тренинг медицинского персонала.

В рамках данного проекта, общий бюджет которого составляет около 3 млн. долларов США, Правительство Японии через Управление ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) предоставит на пользование туркменским медицинским учреждениям портативные рентгеновские аппараты, аппараты искусственной вентиляции лёгких, современные аппараты УЗИ, системы для бронхоскопии и многое другое.

Со дня проведения торжественной церемонии подписания Обменных нот в рамках данного проекта прошло 9 месяцев. За это время была проделана трудоёмкая работа по успешной реализации Проекта, в том числе трёхсторонние встречи между представителями ЮНОПС, Посольства и Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана как в онлайн формате, так и на местах, в целях разработки и согласования спецификаций каждого медицинского оборудования, а также обсуждения других важных вопросов.

В связи с чем мне хотелось бы выразить свою искреннюю признательность представителям ЮНОПС в Туркменистане, Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, Производственного объединения «Lukmanchylyk Enjamlary» и Министерства иностранных дел Туркменистана за неустанную поддержку и содействие в вопросах выполнения проекта.

Я убеждён, что настоящий проект будет не только способствовать укреплению системы здравоохранения Туркменистана в целом, но и станет символом дружбы, солидарности и взаимной поддержки между японским и туркменским народами.

Несмотря на сложившуюся ситуацию в мире, связанную со всемирной пандемией COVID-19, сотрудничество между Японией и Туркменистаном продолжает развиваться в различных сферах. Так, одним из важных событий двустороннего партнёрства является визит в Токио Заместителя Председателя
Кабинета Министров Туркменистана г-на Сердара БЕРДЫМУХАМЕДОВА для участия в церемонии открытия Олимпийских игр TOKYO 2020 в июле этого года.

Кроме того, в сентябре состоялась торжественная церемония открытия Газотурбинной электростанции в Чарджевском этрапе Лебапского велаята, в которой принял участие Государственный министр экономики, торговли и промышленности Японии г-н Киёси ЭДЗИМА.

Кроме того, в следующем году, 22-oго апреля, исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Японией и Туркменистаном. Япония готова в дальнейшем прилагать максимальные усилия в углублении взаимопонимания между нашими народами посредством культурного и гуманитарного обмена. С этой целью в настоящее время разрабатывается план различных мероприятий, посвящённых юбилею этой знаменательной даты.

Завершая свою речь, я хотел бы вновь выразить благодарность каждому за внесённый вклад в достижение наших общих целей и пожелать всем крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе!

Благодарю Вас за внимание!

/// nCa, 20 December 2021 (in cooperation with Embassy of Japan in Turkmenistan)

 

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