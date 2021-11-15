В Стамбуле состоялся 8-й саммит Организации Тюркских Государств – Туркменистан получил статус наблюдателя

Эльвира Кадырова

12 ноября 2021 года Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в Восьмом саммите Организации тюркских государств в Стамбуле, Турция.

Туркменистан присоединился к организации в качестве страны-наблюдателя.

На саммите было принято решение о переименовании “Совета сотрудничества тюркоязычных государств” в “Организацию тюркских государств”.

Девятый саммит Организации в 2022 году пройдет в Узбекистане.

Турция приняла на себя председательство в объединении до следующего саммита.

Находясь с рабочим визитом в Стамбуле, Президент Бердымухамедов провел встречи с президентами Турции и Кыргызстана.

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Организация тюркских государств (ранее называвшаяся Советом сотрудничества тюркоязычных государств – Тюркский совет) была создана в 2009 году в качестве межправительственной организации с общей целью содействия всестороннему сотрудничеству между тюркскими государствами. Объединение основали четыре государства – Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция.

На 7-ом саммите, состоявшемся в Баку в октябре 2019 года, Узбекистан присоединился в качестве полноправного члена.

Венгрия и Туркменистан имеют статус наблюдателей.

Основанная на четырех столпах – общей истории, общего языка, общей идентичности и общей культуры, Организация стремится служить новым региональным инструментом для развития международного сотрудничества на Евразийском континенте, особенно в Центральной Азии и на Кавказе, способствуя углублению отношений и солидарности между тюркоязычными странами.

Ниже опубликован итоговый пресс-релиз Организации тюркских государств:

В Стамбуле состоялся Восьмой саммит Организации тюркских государств

В Стамбуле 12 ноября 2021 года состоялся восьмой саммит Организации Тюркских Государств, организованный Президентом Турецкой Республики Его Превосходительством Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во встрече высокого уровня приняли участие Президент Азербайджанской Республики Его Превосходительство Ильхам Алиев, Президент Республики Казахстан Его Превосходительство Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызской Республики Его Превосходительство Садыр Жапаров, Президент Республики Узбекистан Его Превосходительство Шавкат Мирзиеев, Президент Туркменистана Его Превосходительство Гурбангулы Бердымухамедов, Премьер-министр Венгрии Его Превосходительство Виктор Орбан и Генеральный секретарь Тюркского совета Его Превосходительство Багдад Амреев.

Первый Президент Республики Казахстан и Почетный Председатель Организации тюркских государств Елбасы Нурсултан Назарбаев выступил на Саммите с видеообращением.

В ходе Саммита, посвященного теме “Зеленые технологии и умные города в цифровую эпоху”, лидеры подчеркнули важность совместных действий по актуальным направлениям глобальной повестки дня и приняли решения по ряду важных вопросов, касающихся будущего Организации, название которой изменено на “Организацию тюркских государств”.

Саммит проведен в год 30-летия независимости тюркских государств. Участники встречи поприветствовали Туркменистан в качестве нового члена-наблюдателя в Организации.

В ходе саммита были рассмотрены такие вопросы, как определение новых форм сотрудничества с третьими сторонами и многосторонними структурами, создание Тюркского инвестиционного фонда и принятие документа «Видение тюркского мира-2040», в котором изложены среднесрочные и долгосрочные цели и задачи Организации.

Также лидеры стран обменялись мнениями по ряду важных политических и экономических событий в регионе и подчеркнули возрастающую роль и многообещающее будущее Организации в решении этих проблем на международной арене. Они заявили, что плодотворное сотрудничество нуждается в дальнейшем укреплении во всех ключевых областях, представляющих взаимный интерес. В частности, речь шла о расширении торгово-инвестиционного взаимодействия, партнерства в области транспорта и логистики, зеленой и возобновляемой энергетики и по вопросам защиты окружающей среды.

По предложению Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Президент Азербайджана Ильхам Алиев награжден Советом Глав государств “Высшим орденом Тюркского Мира” в знак признания исторической победы, которая обеспечила освобождение территорий Азербайджанской Республики и восстановление ее территориальной целостности, что внесло значительный вклад в тюркское единство и проложило путь к достижению прочного мира и стабильности в регионе.

Председательство в Организации было передано от Азербайджана Турции. Главы государств приняли Стамбульскую декларацию.

Восьмой саммит Организации тюркских государств стал историческим событием, важным поворотным моментом для объединения, когда государства-члены выразили свою волю к более тесному сотрудничеству и более глубокой интеграции в тюркский мир.

С текстом Стамбульской Декларации можно ознакомиться здесь: https://www.turkkon.org/assets/pdf/haberler/declaration-of-8th-summit-2395-95.pdf

Подписанные документы

По итогам Саммита Совета глав государств-членов Организации тюркских государств были подписаны следующие документы:

Решение об изменении названия Совета сотрудничества тюркоязычных государств на Организацию тюркских государств;

Декларация Восьмого саммита Организации тюркских государств;

Решение о предоставлении Туркменистану статуса наблюдателя в Организации тюркских государств;

Решение о принятии Видения тюркского мира – 2040;

Решение о принятии Международной премии Организации тюркских государств имени Алишера Навои «За вклад в единство тюркского мира»;

Решение о создании статуса партнера в Организации тюркских государств;

Решение о Положении о Почетном председателе Организации тюркских государств;

Решение о продлении срока полномочий Генерального секретаря Организации тюркских государств;

Решение о назначении Заместителей Генерального секретаря Организации тюркских государств;

Решение о завершении создания Тюркского инвестиционного фонда развития Организации тюркских государств.

Принята стратегия сотрудничества тюркоязычных стран

Страны-члены Организации Тюркских Государств приняли документ под название «Видения тюркского мира – 2040»

«Видение тюркского мира – 2040» – это своеобразная стратегия, нацеленная на углубление сотрудничества между тюркоязычными государствами на ближайшие два десятилетия в таких ключевых сферах, как безопасность, транспорт, информационно-коммуникационные технологии, энергетика, туризм, здравоохранение, сельское хозяйство, культура, образование и наука и т.д.

Следует отметить, что документ был инициирован Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы и Почетным Председателем Организации Тюркских государств Нурсултаном Назарабевым.

С целью реализации «Видений», планируется разработка Стратегической дорожной карты Организации тюркских государств на 2022-2026 годы.

С текстом «Видение тюркского мира – 2040» можно ознакомиться здесь: https://www.turkkon.org/assets/pdf/haberler/turkic-world-vision-2040-2396-97.pdf

Выступление Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на VIII Саммите глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств

(Стамбул, 12 ноября 2021 года)

Уважаемые главы государств!

Уважаемые участники встречи!

Прежде всего я искренне благодарю Президента Турецкой Республики, уважае­мого Реджепа Тайипа Эрдогана за организацию нынешнего Саммита и приглашение на него Туркменистана!

Для Туркменистана он имеет особое значение, так как сегодня принимается решение о вступлении нашей страны в Совет сотрудничества тюркоязычных государств в качест­ве наблюдателя, что без преувеличения является важным историческим событием, знаменующим начало качественно нового этапа взаимодействия Туркменистана с государствами тюркского мира.

В данной связи, пользуясь возможностью, я хотел бы изложить свои взгляды на учас­тие Туркменистана в этой Организации в статусе наблюдателя, а также приоритетные векторы нашей совместной работы.

Наша страна, будучи ответственным участником мирового сообщества, активно и конструктивно сотрудничает со многими государствами планеты как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур.

В основе нашей внешнеполитической стратегии – правовой статус постоянного нейтралитета Туркменистана.

Этот статус был единогласно признан соответствующей Резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций от 12 декабря 1995 года и вновь поддержан Резолюцией от 3 июня 2015 года.

Кроме того, по инициативе Туркменистана 2 февраля 2017 года Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций приняла Резолюцию о провозглашении 12 декабря Международным днём нейтралитета. Это событие в очередной раз подтвердило существенную роль политики нейтралитета в поддержании всеобщего мира.

Пользуясь случаем, выражаю благодарность главам делегаций стран-участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств за последовательную поддержку правового статуса постоянного нейтралитета Туркменистана!

Уважаемые главы государств!

Уважаемые участники Саммита!

Прежде всего следует отметить, что Туркменистан всегда с большим уважением и интересом относился к деятельности Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

В данном контексте с целью улучшения, на наш взгляд, работы Совета предлагаю:

Укрепить отношения между братскими народами и государствами, скоординировано подходить к решению стоящих перед международным сообществом задач, что особенно актуально в свете происходящих сегодня в мире неоднозначных процессов и серьёзных перемен. Это требует выработки конкретных и ответственных подходов.

Согласованность и активность тюрко­язычных стран, определённые их позицией, авторитетом и стратегической политико-дипломатической конъюнктурой, потенциально способны трансформироваться в ключевую роль в международных и региональных процессах, в первую очередь в обеспечении и поддержании устойчивого развития в Центральной Азии, Каспийском и Чёрном морях, Южном Кавказе, Среднем и Ближнем Востоке.

Убеждён, что в нынешних условиях необходимо расширить отношения наших стран в рамках Организации Объединённых Наций, Организации Исламского Сотрудничества, Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС) и других международных и региональных структур.

Полагаю, что полная конкретизация такого взаимодействия, определение приоритетных направлений, в которых мы совместно прилагаем дипломатические и иные усилия, позволят добиться максимального эффекта.

В связи с нарастанием региональной напряжённости особое значение обретают наши согласованные позиции, нацеленные на устранение и предотвращение подобных явлений. Исходя из этого считаю, что для профилактики обострения конфликтов, поддержания международных усилий в создании благоприятных условий для их разрешения посредством переговоров целесообразно активизировать дипломатическое сотрудничество.

В данном контексте нейтралитет Туркменистана и накопленный им опыт в сфере превентивной дипломатии рассматриваем в качестве ключевого фактора.

Предлагаем использовать это при реализации международной повестки дня по укреплению всеобщего мира, стабильности и взаимопонимания.

В данной связи считаем целесообразным приступить к разработке стратегии более активного и эффективного участия союза тюркоязычных государств в деятельности Организации Объединённых Наций. Закрепление в специальном международном документе сотрудничества нашего союза и Организации Объединённых Наций стало бы последовательным шагом в этом направлении.

В случае полного консенсуса по данному предложению можно в ближайшее время начать предварительную дипломатическую процедуру в Генассамблее, а после – выступить с общим проектом соответствующей резолюции. Полагаю, это позволит добиться понимания и поддержки со стороны международного сообщества конструктивной и единой позиции по налаживанию системного взаимодействия между тюркоязычными странами и Организацией Объединённых Наций, а также станет действенным инструментом для консолидации усилий во имя общих интересов.

Также хочу обратить внимание и на укреп­ление связей тюрко­язычных государств с Организацией Исламского Сотрудничества.

Убеждён, что они имеют широкие возможности для совместной работы в таких сферах, как экономика, торговля, инвестиции, экология, наука и образование.

В этом контексте выражаю уверенность, что наши страны, располагающие внушительным потенциалом, способны воспользоваться ими эффективно не только в интересах собственного развития, но и для достижения стабильности и конструктивности во всём мире и в международных процессах.

Эта уверенность обусловлена многовековым опытом, нашим кровным родством, устойчивостью и нерушимостью наших духовно-нравственных ценностей и устоев.

На протяжении долгого исторического периода тюркский мир являлся своего рода очагом зарождения и расцвета культуры, великих цивилизаций. Это оказало огромное влияние на ход и развитие мировой истории, культуры и цивилизации.

Махтумкули Фраги, Юнус Эмре, Мухаммед Физули, Абай, Юсуф Баласагуни, Мухаммед Улугбек являются выдающимися представителями тюркских народов, личность и труды которых по сей день вдохновляют нас на достижение новых высот.

Сегодня, непосредственно сталкиваясь с серьёзными вызовами, мы руководствуемся историческим наследием великих государственных деятелей и учёных наших братских народов, завещавших непреходящие по ценности принципы гуманизма, добрососедства и единства. Такой подход открывает перед нашими государствами обширные горизонты для всестороннего развития и прогресса.

Планомерное и целенаправленное укреп­ление экономических и торговых отношений Туркменистан рассматривает в качестве приоритетного вектора сотрудничества.

Не будет преувеличением, если скажу, что определённые перспективы в этом направлении у нас имеются, так как считаю, что объединение потенциалов, использование ресурсных, географических, производственных и технологических возможностей наших государств позволят не только оказать мощную поддержку национальным экономикам, но и придать совершенно новое наполнение и качество всей геоэкономической структуре Евразии.

В первую очередь, речь идёт о таких стратегических сферах, как энергетика и транспорт.

Тюркоязычные государства образуют на Евразийском пространстве «естественный пояс», который соединит Азию и Европу посредством надёжных и стабильных транспорт­но-энергетических инфраструктур. Наши страны способны сыграть ключевую роль в их создании. Это – кратчайший, надёжный и безопасный путь для поставки энергоносителей, товаров и услуг на крупнейшие рынки Азии, Европы и Ближнего Востока по маршрутам Восток–Запад и Север–Юг.

В данном контексте подразумеваются проекты создания энергосистем по схеме Каспийский регион–Турция–Европа, а также транспортно-логистических коридоров, призванных возродить Великий Шёлковый путь.

Исходя из этого считаем, что необходимо активизировать наше взаимодействие и приступить к продуманной разработке единой стратегии тюркоязычных государств в этом направлении, и на основе этого осуществлять согласованную транспортную и энергетическую дипломатию.

В данной связи целесообразно усилить наше сотрудничество со специализированными международными структурами, в частности, с Европейской экономической комиссией Организации Объединённых Наций, Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана.

Вместе с тем считаю важным начать взаимодействие по реализации совместных проектов с привлечением таких финансовых структур, как Исламский банк развития и Азиатский банк развития.

Считаю, что для этого потребуется продумать создание соответствующих правовых и организационных условий, оптимальной политической, дипломатической и информационной платформы для международного восприятия и поддержки наших усилий.

Сегодня страны тюркского мира должны быть в авангарде глобального развития, продвигать новые формации и подходы относительно динамики и будущего этого процесса, а также занимать лидирующие позиции в экономике, социальной сфере, в области технологий и инновационных решений.

Это в полной мере касается и решения экологической проб­лематики. Подтверждая твёрдую приверженность к консолидации международных усилий в противодействии актуальным экологическим угрозам, Туркменистан предлагает принять ряд конкретных и необходимых мер в аспекте «зелёной повестки».

Мы считаем, что необходимо приступить к разработке Всеобщей стратегии, нацеленной на развитие низкоуглеродного производства, а также подчёркиваем важность создания под эгидой Организации Объединённых Наций международной «Дорожной карты» по развитию водорода в качестве одного из приоритетных направлений в энергетике.

Уверены, что солидарность тюркского мира в реализации этих инициатив станет весомым вкладом в достижение Целей устойчивого развития.

По нашему мнению, расширение направлений и географии международного взаимодействия союза тюркоязычных государств требует упрочения и совершенствования её организационной структуры. Считаю, что можно задуматься о создании специальных комитетов, которые будут заниматься укреплением сотрудничества наших стран в экономической, экологической и гуманитарной сферах.

Признавая важную роль Генерального секретаря Тюркского совета, мы также предлагаем подумать об учреждении должностей его заместителей с учётом географической составляющей.

Столь высокий ранг позволит им более детально заниматься отношениями различных стран в Азии и Европе.

Уважаемые главы государств!

Нынешний Саммит знаменует новую веху во взаимодействии Туркменистана с братскими государствами. Принятие решения о вступлении нашей страны в союз тюркоязычных государств в качестве наблюдателя является для нас отрадным событием.

И сегодня, объединив наши усилия и стремления, призванные обеспечить продвижение братских народов по пути прогресса, процветания и благополучия, мы стали ещё сильнее.

Основа этого взаимодействия зиждется на нашей доброй воле, понимании единства целей, славном историческом наследии, а также на общих прочных корнях, из которых выросло могучее древо тюркского мира, осеняющее миллионы и миллионы людей по всему свету.

Я высоко оцениваю проведение и результаты нынешнего Саммита, который проходит в атмосфере полного взаимопонимания, доверия и открытости.

Искренне благодарен главам государств, участвующим в Саммите, за их эффективную поддержку и стремления, неизменную готовность и большое личное внимание к развитию братских отношений с Туркменистаном!

Я также признателен Генеральному секретарю, господину Багдаду Амрееву за умелую координацию работы Организации и вклад в успешное проведение нынешнего Саммита!

Встреча с Президентом Турции

Находясь в Стамбуле, Президент Бердымухамедов провёл встречу с Президентом Турции Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Стороны обсудили ключевые вопросы туркмено-турецкого взаимодействия. В данной связи был констатирован высокий уровень межгосударственных отношений, имеющих характер стратегического партнёрства.

Президенты подтвердили приверженность сторон дальнейшему укреплению продуктивного взаимодействия. Приоритетными направлениями сотрудничества выступают торгово-экономическая сфера, энергетика, промышленный сектор, транспорт и коммуникации, строительная индустрия и ряд других отраслей.

В ходе встречи главы Туркменистана и Турецкой Республики также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной проблематики, подчеркнув намерение сторон продолжать конструктивное партнёрство в рамках авторитетных международных организаций.

Турция выразила поддержку проводимой Туркменистаном политики позитивного нейтралитета.

Главы государств также выразили уверенность, что решение о присоединении Туркменистана к этой Организации тюркских стран в статусе наблюдателя будет способствовать дальнейшему поступательному развитию эффективного межгосударственного взаимодействия по широкому спектру направлений

Встреча с Президентом Кыргызстана

В ходе встречи главы государств обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе торгово-экономического взаимодействия, сотрудничества в энергетической сфере и др.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров с удовлетворением отметил заметную активизацию двусторонних кыргызско-туркменских контактов в текущем году и выразил уверенность, что достигнутые договоренности в ходе встреч на высшем уровне, будут реализованы в срок.

Жапаров подтвердил готовность кыргызской стороны принять все меры для дальнейшего укрепления и развития двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия в рамках международных организаций.

Стороны подчеркнули необходимость дальнейшего наращивания взаимодействия по формированию транспортно-транзитных коридоров, что в будущем позволит вывести отношения между странами Центральной Азии и соседними регионами на качественно новый уровень.

///nCa, 15 ноября 2021 г. (на основе пресс-релизов Организации тюркских государств, сообщений TDH, источник фото – пресс-службы Президента Турции, Президента Кыргызстана, официальный вебсайт Организации тюркских государств, TDH)