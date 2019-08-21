В Туркменистане отпразднован вековой юбилей независимости Афганистана

19 августа 2019 года посол Мирвайс Наб в Ашхабаде провел прием по случаю 100-летия независимости Афганистана.

Выступление Посла на торжественном приеме:

Во имя Всевышнего

Ваше Превосходительство уважаемый господин Чакыев Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана, мой брат Хаджыев Вепа уважаемый Заместитель министра иностранных дел, уважаемые Послы и члены дипломатического корпуса аккредитованных в г.Ашхабад, дорогие соотечественники, дамы и господа!

Приветствую всех Вас на нашем торжестве и склоняю голову перед шахидами погибшими за свободу и независимость.

Разрешите поздравить народ Афганистана с Национальным днем дорогой отчизны и выразить свою благодарность всем Вам за участие в большом национальном празднике афганского народа.

В то время, когда мы празднуем Национальный день, вчера, варварские террористы совершили преступление против человечества, убили и ранили десятки детей, женщин и мужчин мирного населения. Наши послания террористам и их покровителям очевиден, то есть, убивая невинных людей они не смогут победить нас, а наоборот каждая атака с их стороны на десятки раз укрепит нашу волю для противостояния этим темным силам истории.

Дамы и господа!

Мы гордимся тем, что свободолюбивый народ Афганистана всегда был борцом за свободу и независимость в регионе и во всем мире. Противостояние и постоянная самоотверженность афганского народа перед захватчиками стало вдохновением к свободе и независимости в других странах. На данный момент, народ и правительство Афганистана также находятся на передовой линии борьбы против международного терроризма и экстремизма в регионе и во всем мире.

В течении прошедших 100 лет, Афганистан стал свидетелем кровавых и разрушительных агрессий. Но несмотря на это, афганский народ в течении 19 лет смог предпринять конкретные шаги в деле создания демократического общества, достижения экономического и научно-культурного развития.

В течении этих лет, Афганистан смог достичь наглядного прогресса в реализации инфраструктурных проектов и выполнении фундаментальных планов.

Развитие дружественных и стратегических взаимоотношений со странами региона и мира демонстрирует национальную и твердую волю правительства Афганистана к прогрессу.

Дамы и господа!

Силы безопасности Афганистана в сотрудничестве с мировым сообществом ведет борьбу с террористическими и экстремистскими группировками стран региона и за его пределами. Борьба против терроризма и экстремизма не является единственной задачей афганского народа.

Выражая благодарность мировому сообществу за сотрудничество, хотел бы отметить такой факт, что в настоящее время Афганистан является щитом безопасности для Центральноазиатских стран и других соседних стран в деле борьбы с экстремистскими и террористическими силами.

Мы не должны забывать о том, что в нынешней обстановке, кроме террористических группировок таких, как Талибан, Хакани и Аль-каида, террористы ИГИЛ также являются потенциальной опасностью для региона и всего мира.

Присутствие примерно двадцати террористических группировок на территории Афганистана, девять из которых также были признаны Советом безопасности ООН как международные террористические организации, что является свидетельством большей угрозой в обеспечении мира и стабильности в регионе.

Дамы и господа!

Главным желанием афганского народа является обеспечение устойчивого мира, укрепления справедливости, стабильности, а также экономического развития Афганистана.

Поэтому, правительство Исламской Республики Афганистан с ответственностью и настойчивостью противостоит группировкам вызывающим панику и страх, и в то же время открывает свои двери для мирных переговоров.

Помимо этого, правительство уделяет огромное внимание реализации крупномасштабных проектов, которые создадут рабочие места, обеспечат региональную экономическую интеграцию и будут способствовать искоренению бедности.

Несмотря на то, что необъявленная война и терроризм вызывает огромную боль и мучения, и приводит к многочисленным человеческим жертвам среди угнетенного народа Афганистана, ничто не сможет нанести ущерб твердой воле и солидарности афганского народа в достижении мира, стабильности и развития, которые являются основным правом народа.

Афганский народ при любых условиях не отступит от исторических достижений двух десятилетий в сфере политического, экономического и социального развития, которые также закреплены и гарантированы в Конституции страны.

Дамы и господа!

Являясь основным узлом торговли и транзита, Афганистан свой национальный интерес видит с сотрудничестве с другими странами региона и мира. Правительство Афганистана с полной серьезностью активно участвует в реализации крупномасштабных проектов в сотрудничестве со странами региона, в частности, с дружественным и братским Туркменистаном, в таких проектах, как ТАПИ, железнодорожных линий Туркменистан-Афганистан-Таджикистан, Туркменистан-Герат, линия электропередачи 500 кВт. Туркменистан-Афганистан-Пакистан, линия электропередачи 500 кВт. ТУТАП, строительство автомагистрали Тургунди, Герат, Чемен, железнодорожной линии Чабахар-Ховаф-Герат, а также в таких крупных региональных проектах как CASA-1000 и транзитный коридор Лазурит.

Пользуясь случаем, хотел бы выразить благодарность Его Превосходительству Президенту Туркменистана за долгосрочное сотрудничество, оказываемое внимание и содействие в реализации данных проектов. Успешное воплощение этих проектов будет способствовать созданию рабочих мест, социального благополучия во всем регионе, а также фундаментальной борьбе против экстремизма и терроризма.

Кроме этого, данные проекты сформируют почву для привлечения инвестиций, экономического развития и региональной интеграции, а также создадут вакуум для деятельности группировок, вызывающих панику.

Помимо этого, с точки зрения Афганистана, реализация и введение в эксплуатацию вышеназванных региональных инфраструктурных проектов превратит Афганистан на естественный узел торговли и транзита между Центральноазиатским регионом и Южной Азии, а также докажет тот факт, что проекты экономической интеграции и регионального развития имеют результаты «выигрыш-выигрыш» для всех стран региона.

В этом плане, начало строительства нескольких крупных проектов таких, как транзитный коридор «Лазурит», трубопровод ТАПИ являются свидетельством значимой роли Туркменистана в деле экономического развития, обеспечения мира и стабильности в Афганистане.

Уважаемые друзья,

За последние годы, дружеские взаимоотношения между Афганистаном и Туркменистаном развивались большими темпами. Подписание Договора о стратегическом партнерстве, многочисленные визиты Президентов двух стран в Туркменистан и Афганистан, визиты господина Мередова, Министра иностранных дел Туркменистана в Афганистан, а также десятки визитов высокопоставленных лиц двух государств являются свидетельством развития взаимоотношений двух искренних соседей, имеющих общую идентичную культуру и цивилизацию. Общность двух народов в религии, языке, культуре и истории являются глубокими и неразделимы.

Отрадно отметить, что народ и правительство двух стран превратили такую историческую близость в политическую и экономическую интеграцию. Глубокие взаимоотношения двух стран в различных сферах таких, как политика, экономика, энергетика, транзит и культура, являются свидетельством мудрого политического горизонта.

Хочу поблагодарить народ и правительство Туркменистана, а также Его Превосходительство Гурбангулы Бердымухамедова Президента Туркменистана за оказываемую поддержку народу Афганистана для достижения мира, стабильности и прогресса, в частности, за предложение о предоставлении политического поля Туркменистана для проведения мирных переговоров.

Дамы и господа!

Завершая свое выступление, еще раз благодарю всех Вас за участие на нашем приеме по случаю Национального дня Афганистана.

Да здравствует Афганистан!

Да здравствует свобода!

Да здравствует Туркменистан!

Пусть крепнет дружба двух свободных и прославленных народов и стран!

Яшасын Овган-Туркмен гатнашыклары!

Спасибо! /// nCa, 21 августа 2019