«Специализированная логистика 2025»: Ассоциация «Туркмен Логистика» и GIZ укрепляют потенциал транспортной отрасли

Ассоциация «Туркмен Логистика» в партнёрстве с Региональным проектом GIZ (Германское Агентство по международному сотрудничеству) по упрощению процедур торговли в странах Центральной Азии успешно завершила цикл интенсивных обучающих тренингов «Специализированная логистика 2025». Мероприятие, продлившееся с 25 по 27 ноября 2025 г., было направлено на повышение квалификации специалистов компаний-членов Ассоциации, работающих в сложных и высокомаржинальных сегментах логистики.

Как сообщает Ассоциация, программа, сочетающая работу в группах, практические демонстрации, разбор реальных кейсов и моделирование сценариев, позволила участникам не просто получить новые знания, но и закрепить их для немедленного применения в профессиональной деятельности.

Ключевые темы и практическая направленность

В течение трёх дней участники глубоко погрузились в три ключевых направления специализированной логистики:

1 день: Основы и перевозка опасных грузов

Первый день был посвящён опасным грузам. Эксперты рассмотрели классификацию, правила упаковки и обращения, аварийные протоколы, а также важные аспекты страхования и управления рисками.

Практика: В рамках практических занятий специалисты отрабатывали процедуры оформления разрешений, составляли чек-листы по безопасности и проводили проверку необходимой документации.

2 день: Логистика негабаритных грузов и её практическое применение

Второй день был сфокусирован на перевозке негабаритных грузов. Особое внимание было уделено сложным аспектам планирования маршрутов, процедурам сопровождения и пограничного контроля.

Ключевые сессии: Обсуждались техники крепления, безопасность, инспекция, а также интеграция негабаритных грузов в мультимодальные перевозки (авто-ж/д, авто-море) с анализом ключевых вызовов.

Практика и кейсы: Участники занимались расчётом крепления, планированием маршрутов на конкретных примерах перевозки техники и проверкой полного пакета сопроводительных документов.

3 день: Логистика холодовой цепи и контроль температурного режима

Заключительный день затронул критически важный сегмент — логистику холодовой цепи. Были представлены современные технологии контроля температуры, мониторинга и внедрения стандартных операционных процедур (SOP).

В ходе тренинга рассмотрены международные стандарты и документация. Участники осваивали инструменты мониторинга всей цепочки поставок.

Кейс и практика: Завершением стало практическое моделирование поставки фармацевтической продукции по международному Лазуритовому коридору и настройка системы холодовой цепи.

Результаты и дальнейшие перспективы

Проведённый цикл тренингов подтвердил стремление Ассоциации «Туркмен Логистика» и GIZ к постоянному росту потенциала транспортно-логистического сектора Туркменистана. Повышение навыков в таких областях, как перевозка опасных, негабаритных и термочувствительных грузов, является критически важным для укрепления позиций страны как ключевого транзитного узла в регионе.

По итогам цикла тренингов все участники были награждены Сертификатами, подтверждающими успешное освоение специализированной программы.

Этот тренинг знаменует собой важный шаг в развитии профессиональных компетенций, что, несомненно, будет способствовать повышению конкурентоспособности и эффективности работы транспортно-логистических компаний-членов Ассоциации на международной арене. ///nCa, 28 ноября 2025 г. (в сотрудничестве с Ассоциацией «Туркмен Логистика»)