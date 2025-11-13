ПРООН и Министерство связи Туркменистана открывают Международный форум стартапов 2025 в рамках конференции TurkmenTel–2025

Ашхабад, 13 ноября 2025 г.: 13 ноября 2025 года Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Туркменистане совместно с Министерством связи Туркменистана успешно открыли Международный форум стартапов 2025 в рамках выставки и международной конференции TurkmenTel–2025. Это событие стало важной вехой в продвижении инновационной и цифровой трансформации Туркменистана.

Форум служит платформой для диалога, сотрудничества и обмена знаниями, объединяя перспективных предпринимателей, представителей органов власти, партнеров по развитию и лидеров частного сектора со всего региона.

Форум начался с презентации Дорожной карты модернизации IT-парка международным консультантом ПРООН. Дорожная карта представляет собой комплексную рамочную программу по созданию жизнеспособного и динамичного инновационного хаба, способного развиться в региональный центр технологий и предпринимательства. Она включает оценку национальной экосистемы стартапов Туркменистана, выявляя ключевые сильные и слабые стороны, а также возможности для роста, основанного на инновациях. Дорожная карта также охватывает наиболее перспективные сектора для цифровой трансформации, включая ИКТ, сельское хозяйство и энергетику, где технологии могут открывать новые возможности для экономического роста и устойчивого развития.

Форум также включал две панельные дискуссии высокого уровня: «Создание процветающей экосистемы стартапов – финансирование стартапов на развивающихся рынках» и «Развитие предпринимательских компетенций – инкубаторы, акселераторы и образование». В панели приняли участие эксперты из Туркменистана, Кыргызстана, Узбекистана, России, Эстонии, Армении и международных организаций, представляющие государственные органы, банковскую и финансовую сферы, инновационные и технологические парки, стартапы и предпринимательство, сферу образования и EdTech, а также профессиональные экономические ассоциации — что позволило представить широкий региональный взгляд на цифровую трансформацию, финансы и экономическое развитие.

Обсуждения были сосредоточены на правовых и финансовых рамках, необходимых для формирования динамичной экосистемы стартапов, инвестиционных стратегиях, а также роли бизнес-ангелов, венчурного капитала и международных инвесторов. Спикеры панели также рассмотрели лучшие практики создания и управления стартап-инкубаторами и акселераторами, стратегии молодежного предпринимательства, инициативы с учетом гендерного равенства и укрепления сотрудничества университетов с частным сектором для стимулирования инноваций.

«Цифровые инновации больше не являются факультативными — они являются стратегическим драйвером инклюзивного роста, конкурентоспособности и устойчивого развития», – отметила г-жа Нарине Саакян, Постоянный представитель ПРООН в Туркменистане. «ПРООН гордится партнерством с Правительством Туркменистана в области модернизации IT-парка, поддержке предпринимательства и создании динамичной экосистемы стартапов, которая открывает возможности для женщин, молодежи и всех граждан участвовать в цифровой экономике. Вместе мы закладываем основу для того, чтобы Туркменистан стал региональным лидером в области технологий, инноваций и устойчивой цифровой трансформации».

Форум продолжится 14 ноября в коворкинг-центре «Ish Nokady» в Ашхабаде, объединяя предпринимателей и стартапы из Туркменистана, Узбекистана и Кыргызстана. Участники смогут представить свои идеи, получить экспертную обратную связь и обменяться знаниями, а региональные эксперты и международные партнеры обсудят пути укрепления сотрудничества и развития стартап-экосистемы Центральной Азии.

Международный форум стартапов 2025 играет ключевую роль в создании среды для обмена знаниями и развития партнерств, закладывая основу для устойчивой инновационно-ориентированной экосистемы в Туркменистане и способствуя ускорению его цифровой трансформации. ///nCa, 13 ноября 2025 г. ( в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)