Сотни спасенных жизней в Туркменистане: Фонд имени Гурбангулы Бердымухамедова отчитался о более чем 700 операциях для детей

В Туркменистане за счет средств Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова были проведены сотни операций. Об этом на заседании Правления фонда сообщила вице-президент по лечебной деятельности Огулджахан Атабаева. Заседание состоялось в городе Аркадаг в среду, 5 ноября под председательством Национального Лидера Гурбангулы Бердымухамедова.

Согласно докладу исполнительного директора Фонда Атабаевой, на сегодняшний день по всей стране детям было проведено более 700 операций и предоставлено стационарное лечение.

С января по октябрь текущего года проведены операции 163 больным детям. Кроме того, около 900 детей получили восстановительно-лечебные процедуры.

Помимо этого, в ходе отчёта отмечалось, что в марте текущего года в честь 4-й годовщины создания Фонда в городе Аркадаг состоялась Международная конференция «Год мира и доверия: развитие международной деятельности во имя детей». Итоговый документ конференции переведён на официальные языки ООН и распространён в качестве документа повестки дня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций.

Говоря об активизации международного взаимодействия, О.Атабаева отметила, что предложения о сотрудничестве с Благотворительным фондом по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова поступают от стран мира на постоянной основе.

«Ни один ребёнок в нашей стране не остаётся без опеки, за ними как скала стоит государство!

Мы и впредь продолжим создавать благоприятные условия для всестороннего и гармоничного развития детей и обеспечения их полноценного участия в жизни общества. Мы всегда будем поддерживать подрастающее поколение и помогать ему. Заботиться о подрастающем поколении – значит заботиться о нашем великом и светлом будущем», – отметил в ходе заседания Гурбангулы Бердымухамедов. ///nCa, 6 ноября 2025 г.