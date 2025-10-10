ВОЗ укрепляет лабораторный потенциал по борьбе с туберкулезом в Туркменистане

С 30 сентября по 3 октября 2025 года Страновой офис ВОЗ в Туркменистане оказал практическую и методическую поддержку национальным специалистам по туберкулезу. Миссию возглавил д-р Владимир Антоненко, руководитель отдела глобального партнерства и развития Института микробиологии и лабораторной медицины, Гаутинг Германия, Супранациональной референс-лаборатории ВОЗ по туберкулезу.

Визит был проведен в рамках Плана работы проекта Глобального фонда по борьбе с туберкулезом на 2025–2027 годы и направлен на укрепление технического потенциала Национальной референс-лаборатории по туберкулезу (НРЛ), входящей в состав Централизованной лаборатории Дирекции центров инфекционных болезней Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

Ключевым компонентом миссии стал трёхдневный обучающий курс, направленный на обновление знаний процесса тестирования, интерпретации результатов и обеспечения качества для Pt и Cs в MGIT.

В дополнение к обучению д-р Антоненко провел оценку текущего процесса DST в НРЛ. Оценка также охватывала ключевые показатели качества в рамках программы обеспечения качества. На основе этой оценки специалисты НРЛ совместно с экспертом ВОЗ разработали индивидуальные планы повышения качества для приведения национальной практики в соответствие с международными лабораторными стандартами.

Эта инициатива подчёркивает неизменную приверженность Туркменистана усилиям по борьбе с туберкулёзом посредством укрепления диагностических служб и международного сотрудничества. Развивая местный опыт и совершенствуя системы качества лабораторных исследований, страна делает ещё один важный шаг на пути к достижению глобальных целей по ликвидации туберкулёза. ///nCa, 10 октября 2025 г. (в сотрудничестве с ВОЗ Туркменистан)