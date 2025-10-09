В Ашхабаде отпразднован 68-й Национальный День Малайзии – торжество подчеркнуло прочные связи с Туркменистаном

Посол Малайзии в Туркменистане Мохд Сухайми Ахмад Таджуддин провел в Ашхабаде торжественный прием по случаю 68-го Национального дня Малайзии, на котором особое внимание было уделено углублению отношений между Малайзией и Туркменистаном.

Главным гостем от Правительства Туркменистана был вице-премьер Батыр Аманов, курирующий нефтегазовый сектор.

В своем приветственном слове посол Сухайми подчеркнул важность этого события не только как празднования независимости Малайзии, но и как возможности поразмышлять о растущих двусторонних связях между Малайзией и Туркменистаном.

Ключевой вехой в этих отношениях стал официальный визит Президента Туркменистана Его Превосходительства Сердара Бердымухамедова в Малайзию в декабре 2024 года. Этот визит стал поворотным моментом, поднявшим дипломатическое и экономическое сотрудничество на новую высоту.

Посол отметил, что обсуждения и соглашения, достигнутые в ходе этого визита, заложили прочную основу для расширения сотрудничества в различных областях. За этим последовал весьма успешный Экономический инвестиционный форум Туркменистана в Куала-Лумпуре в апреле 2025 года, который послужил важной платформой для объединения наших деловых кругов и изучения новых направлений партнерства в энергетике, транспорте и других ключевых отраслях.

Важным достижением в отношениях между Малайзией и Туркменистаном является недавнее подписание соглашения о разделе продукции между малайзийской PETRONAS и государственными концернами Туркменистана “Туркменнебит” и “Туркменгаз”, а также XRG. Это соглашение, касающееся газовых и конденсатных месторождений Блока I на шельфе Туркменистана, продлевает присутствие PETRONAS в стране еще на 25 лет. “Это взаимовыгодное соглашение для обеих стран, способствующее достижению стратегической цели Туркменистана по диверсификации экспорта энергоносителей и укреплению позиций Малайзии как ключевого игрока на мировом энергетическом рынке”, – отметил посол.

Помимо экономических, развиваются и образовательные связи. Малайзия стала предпочтительным местом для туркменских студентов, стремящихся получить качественное высшее образование, что привело к значительному увеличению числа выдаваемых студенческих виз. Посол объяснил эту тенденцию репутацией Малайзии, предлагающей доступное образование мирового уровня в мультикультурной и безопасной среде.

Посол Сухайми высоко оценил ведущую роль Туркменистана в провозглашении Организацией Объединенных Наций 2025 года Международным годом мира и доверия. Он также поздравил Туркменистан с успешным проведением Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, в Авазе в августе 2025 года и с празднованием 30-й годовщины постоянного нейтралитета.

Глава малазийской дипмиссии пригласил граждан Туркменистана принять участие в программе Visit Malaysia 2026 – инициативе, направленной на привлечение 35,6 миллионов иностранных туристов для ознакомления с богатым культурным наследием и природной красотой Малайзии.

Полный текст выступления Посла Мохд Сухайми Ахмада Таджуддина:

Ваше Превосходительство господин Батыр Аманов,

Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана,

Ваши Превосходительства, члены дипломатического корпуса,

Уважаемые гости,

Соотечественники,

Дамы и господа,

Для меня большая честь приветствовать вас на торжественном приёме по случаю 68-й годовщины Национального дня Малайзии. От имени Правительства и народа Малайзии позвольте выразить искреннюю благодарность всем присутствующим за то, что вы разделяете с нами радость этого знаменательного события. Я глубоко признателен за ваше присутствие, несмотря на вашу занятость.

Настоящий праздник имеет особое значение, поскольку он отражает путь прогресса Малайзии в рамках концепции «Малайзия MADANI» под руководством Премьер-министра Дато’ Сери Анвара Ибрагима. Основанная на принципах доброго управления, устойчивости и гуманности, эта концепция направлена на проведение смелых экономических и институциональных реформ.

Мы гордимся достигнутыми результатами — устойчивым экономическим ростом, превышающим прогнозы, ростом объёма иностранных инвестиций и реализацией политики, направленной на благополучие граждан. Эти достижения отражают нашу решимость построить более справедливое и процветающее будущее для всех малайзийцев.

Отмечая наши национальные достижения, мы также обращаем внимание на свою роль на мировой арене. 2025 год – знаменательный для Малайзии, поскольку мы с гордостью принимаем на себя председательство в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Под девизом «Инклюзивность и устойчивость» мы неустанно трудимся над укреплением регионального сотрудничества и интеграции. Мы с удовлетворением сообщаем об успешном завершении ключевых инициатив, включая обновление Соглашения АСЕАН о торговле товарами и продвижение Рамочного соглашения о цифровой экономике. Мы также сыграли важную роль в укреплении регионального мира и стабильности и привержены тому, чтобы АСЕАН оставался центральной и объединяющей силой в условиях динамичной геополитической обстановки.

Ваши Превосходительства, дамы и господа,

Сегодняшний вечер также предоставляет прекрасную возможность поразмыслить о стремительном развитии отношений между Малайзией и Туркменистаном. Официальный визит Его Превосходительства Президента Сердара Бердымухамедова в Малайзию в декабре 2024 года стал важной вехой, подняв наши отношения на новый уровень. Достигнутые договоренности заложили основу для расширения сотрудничества в различных секторах. За ним последовал успешный Туркмено-малайзийский инвестиционный форум в Куала-Лумпуре в апреле 2025 года, способствовавший укреплению связей между деловыми кругами обеих стран и открытию новых направлений сотрудничества.

Ключевым моментом укрепления этих связей стало недавнее соглашение, подписанное между компанией PETRONAS и национальными нефтегазовыми компаниями Туркменистана «Туркменнефть» и «Туркменгаз», а также компанией XRG. Новый Договор о разделе продукции по Блоку I газоконденсатных месторождений, расположенных на шельфе Туркменистана, не только продлевает присутствие PETRONAS ещё на 25 лет, но и знаменует собой новую эру стратегического партнёрства. Это сотрудничество, включающее долгосрочное Соглашение о поставках газа, подчёркивает доверие Туркменистана к малайзийскому опыту и знаниям. Это взаимовыгодное соглашение для обеих стран, способствующее достижению стратегической цели Туркменистана по диверсификации экспорта энергоносителей и укреплению позиций Малайзии как ключевого игрока на мировом энергетическом рынке.

Наше партнёрство выходит за рамки экономики и энергетики. Мы также наблюдаем значительный рост сотрудничества в сфере образования. Малайзия всё чаще становится предпочтительным направлением для туркменских студентов, стремящихся получить качественное высшее образование. Об этом свидетельствует значительный рост числа студенческих виз, выданных посольством. Эта тенденция подтверждает репутацию Малайзии как центра доступного образования мирового класса в многокультурной и безопасной среде. Мы безмерно гордимся тем, что приветствуем эти яркие молодые умы в наших университетах, где они не только получат ценные академические знания, но и заведут прочные дружеские связи и укрепят культурное взаимопонимание. Этот академический обмен является краеугольным камнем наших отношений между людьми, строя мосты, которые будут существовать на протяжении многих поколений.

Ваши Превосходительства, Уважаемые гости, Дамы и господа,

В этот праздничный день я также хотел бы выразить признательность Туркменистану за его исключительный вклад в развитие международного сообщества. Малайзия глубоко ценит и поддерживает инициативу Туркменистана по провозглашению Организацией Объединенных Наций 2025 года Международным годом мира и доверия. Это мощный сигнал надежды и своевременный призыв к глобальной солидарности во всё более сложном мире.

Кроме того, мы выражаем искренние поздравления правительству Туркменистана с успешным проведением Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC3), которая состоялась в августе 2025 года в Национальной туристической зоне Аваза. Конференция, на которой была принята Программа действий Авазы, стала важнейшим достижением, продемонстрировавшим лидерство Туркменистана в решении уникальных проблем, с которыми сталкиваются страны, не имеющие выхода к морю, и в достижении прогресса посредством глобального партнерства.

В этом году также отмечается 30-летие постоянного нейтралитета Туркменистана. От имени правительства и народа Малайзии я выражаю самые тёплые поздравления правительству и народу Туркменистана с этой знаменательной датой.

Заглядывая в будущее, я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы направить особое приглашение. Малайзия с нетерпением ждет запуска Года Малайзии 2026. Поставив перед собой цель принять 35,6 миллиона иностранных туристов, мы стремимся продемонстрировать богатство нашего культурного наследия и захватывающую дух красоту наших природных ландшафтов. Эта кампания — не просто о туризме; она предлагает «сюрреалистические впечатления», которые подчёркивают уникальное сочетание культур нашей страны, нашу разнообразную и восхитительную кухню, а также нашу приверженность принципам устойчивого и ответственного туризма. Мы сердечно приглашаем наших друзей из Туркменистана присоединиться к нам и ощутить теплоту малайзийского гостеприимства.

В заключение хочу выразить искреннюю благодарность всем присутствующим за ваше участие в сегодняшнем празднике. Давайте вместе пожелаем здоровья, счастья и процветания Его Превосходительству Президенту Сердару Бердымухамедову и народу Туркменистана.

Спасибо, Саг Болун и Терима Касих. ///nCa, 9 октября 2025 г.

Фотоотчет: