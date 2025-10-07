Праздник мудрости и музыки прошёл в Мары

В городе Мары 5 октября состоялось праздничное мероприятие, приуроченное к Дню пожилых людей, Дню учителя и Международному дню музыки. Организаторами выступили хозяйственное общество «Дяп-Дессур» и клуб «Дари Добро», объединив усилия, чтобы подарить старшему поколению день радости, внимания и уважения.





Центральным событием программы стал конкурс «А ну-ка, бабушки!», в котором приняли участие девять активных и творческих участниц. Бабушки представили себя в оригинальной самопрезентации, исполнили музыкальные номера и проявили находчивость в необычном испытании — конкурсе на самое оригинальное завязывание шарфа за одну минуту. Конкурс вызвал живой отклик у зрителей и подарил множество улыбок и аплодисментов.

Праздничная программа сопровождалась концертными номерами, песнями и поздравлениями. В завершение встречи состоялось душевное чаепитие, где участники и гости поделились впечатлениями и тёплыми пожеланиями друг другу.



«Для нас этот праздник — возможность выразить благодарность нашим старшим, показать, что мы рядом и ценим их жизненный опыт, доброту и мудрость. Такие встречи объединяют поколения и создают особую атмосферу душевного тепла», — отметила директор общества «Дяп-Дессур» Ширин Жожыева.

Директор также выразила признательность партнёрам и спонсорам мероприятия:

«Мы благодарим страховую компанию “Ресми Кепиль” за постоянную поддержку социальных инициатив и внимание к пожилым людям, а также компанию “Боссан Концепт”, реализующую мебель класса люкс для дома и сада. Особенно приятно, что “Боссан Концепт” подготовила подарки для всех участниц праздника, сделав этот день ещё более радостным и запоминающимся».



Мероприятие стало ярким примером уважения к старшему поколению, творческого вдохновения и теплоты, объединяющей людей разных возрастов. ///nCa, 7 октября 2025 г. (в сотрудничестве с ХО «Däp-Dessur»)