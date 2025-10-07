Огромный потенциал партнерства между Туркменистаном и Малайзией

nCa Report

Перспективы сотрудничества между Туркменистаном и Малайзией выглядят многообещающими, учитывая прочную основу в области энергетики и растущие возможности в торговле, образовании, туризме и других секторах.

Недавние события, такие как реструктуризация Соглашения о разделе продукции (СРП) Petronas на Каспии и резкий рост двусторонней торговли, указывают на потенциал для углубления экономических связей.

Несмотря на такие проблемы, как географическая удаленность, общие интересы в таких областях, как халяльная индустрия и производство, могут принести взаимную выгоду, хотя результаты будут зависеть от постоянных дипломатических усилий и рыночной конъюнктуры.

• Энергетический сектор как краеугольный камень: Долгосрочное партнерство с Petronas, предполагающее инвестиции в десятки миллиардов долларов, остается центральным, а недавнее присоединение компаний из ОАЭ и правительства Туркменистана указывает на возможности расширения сотрудничества в области нефти, газа и, возможно, возобновляемых источников энергии.

• Торгово-экономический рост: Двусторонний товарооборот значительно вырос, превысив за последние годы 70%, что указывает на неиспользованный потенциал в таких товарах, как пальмовое масло и каучук, а также на совместные предприятия в обрабатывающей промышленности.

• Образование и человеческий капитал: Тысячи туркменских студентов учатся в Малайзии, особенно в таких учебных заведениях, как Технологический университет Петронас, что способствует долгосрочному обмену знаниями, которые могут распространиться и на профессиональное обучение.

• Туризм и культурные связи: привлекательность Малайзии для формирующегося среднего класса Туркменистана в сочетании с новыми соглашениями о воздушном сообщении и туризме могут способствовать укреплению связей между людьми, а меморандумы о взаимопонимании способствуют обмену наследием.

• Халяль и развивающиеся отрасли: мировое лидерство Малайзии в производстве халяльной продукции соответствует целям развития Туркменистана, предлагая возможности для сертификации, экспорта и совместных инициатив в области сельского хозяйства и пищевой промышленности.

• Более широкие перспективы: Возможности в области транспорта, инноваций и устойчивого развития представляются жизнеспособными, хотя и требуют тщательного учета глобальных экономических изменений.

Эти направления развиваются на основе дипломатических отношений, установленных в 1992 году, а недавние визиты на высоком уровне подтвердили взаимную приверженность сотрудничеству. Энергетическое партнёрство является примером взаимной выгоды, где малайзийский опыт сочетается с обширными ресурсами Туркменистана. В сфере образования продолжающиеся обмены указывают на путь к развитию профессиональных навыков в образованной рабочей силе Туркменистана.

Туризм может получить импульс благодаря улучшению транспортной связанности, что будет привлекательным для туркменских путешественников, ищущих разнообразные направления. В целом, хотя перспективы выглядят оптимистично, их реализация зависит от выполнения недавних соглашений и поиска новых точек соприкосновения.

Последние анализы показывают, что обе страны готовы использовать свои сильные стороны для сбалансированного роста: Малайзия предлагает развитые отрасли промышленности, а Туркменистан — доступ к рынкам Центральной Азии. Для достижения этих возможностей важно учитывать риски, связанные с колебаниями цен на сырьевые товары.

На фоне изменяющегося ландшафта международных партнёрств отношения между Туркменистаном и Малайзией выделяются как пример прагматического сотрудничества, основанного на общих экономических устремлениях и культурной близости.

Дипломатические отношения между двумя странами, установленные 17 мая 1992 года, переросли в многогранное взаимодействие, что особенно ярко проявилось в ходе официального визита Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Малайзию в декабре 2024 года, который стал его первым визитом с момента вступления в должность в 2022 году.

Этот визит, организованный по приглашению премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, не только подтвердил приверженность равенству и взаимной выгоде. Стороны приняли совместное заявление, в котором была изложена дорожная карта для расширения сотрудничества в различных областях.

В основе этого партнерства лежит энергетический сектор, где малайзийская Petroliam Nasional Berhad (Петронас) является ключевым игроком с 1996 года, инвестируя десятки миллиардов долларов в углеводородные ресурсы Туркменистана на Каспии.

Недавняя реструктуризация Соглашения о разделе продукции (СРП) Petronas для блока 1 в Каспийском секторе, о которой было объявлено примерно в мае 2025 года, знаменует собой значительную эволюцию. В этой сделке теперь участвует Dragon Oil (ОАЭ) — в частности, через Абу-дабийскую компанию XRG, подразделение ADNOC, владеющее 38% акций, – наряду с Petronas с долей 57% и туркменским государственным предприятием Hazarnebit с долей 5%.

Это трехстороннее соглашение не только диверсифицирует инвестиции, но и укрепляет региональную энергетическую безопасность, с потенциальным расширением на газоперерабатывающую, химическую промышленность и даже инновационное городское планирование, связанное с энергетической инфраструктурой.

Многолетняя деятельность Petronas принесла взаимные выгоды, включая передачу технологий и создание рабочих мест в Туркменистане, а также предоставила Малайзии доступ к огромным запасам природного газа, которые могли бы способствовать достижению ее целей по зеленому энергетическому переходу.

Помимо энергетики, торговля стала динамичным направлением сотрудничества, демонстрируя устойчивый рост, который подчёркивает нераскрытый потенциал между двумя странами. С января по октябрь 2024 года двусторонний товарооборот вырос на 74,8%, достигнув 63,28 миллиона малайзийских ринггитов (примерно 14,5 миллиона долларов США) по сравнению с 36,19 миллиона ринггитов годом ранее. В 2023 году Туркменистан занял четвёртое место среди торговых партнёров Малайзии в Центральной Азии, при общем объёме торговли в 48,62 миллиона ринггитов. Этот восходящий тренд поддерживается такими товарами, как малайзийское пальмовое масло, каучук и какао, которые хорошо соответствуют потребностям Туркменистана в импорте.

Чтобы еще больше стимулировать торговые отношения, в 2024 году был создан Туркмено-малайзийский деловой совет, который послужит платформой для активизации деловых и инвестиционных связей. Меморандумы о взаимопонимании, подписанные между торговыми палатами, в частности, Международной торгово-промышленной палатой Малайзии (MICCI), Национальной торгово-промышленной палатой Малайзии (NCCIM) и Торгово-промышленной палатой Туркменистана, направлены на содействие созданию совместных предприятий и торговых миссий.

Кроме того, меморандум о развитии каучуковой промышленности и экономическом сотрудничестве подчеркивает опыт Малайзии в этой области, что потенциально может привести к передаче технологий и созданию совместных производственных мощностей в Туркменистане.

Образование представляет собой ещё одно давнее направление сотрудничества: большое число туркменских студентов получают высшее образование в Малайзии, особенно в Технологическом университете Петронас (Universiti Teknologi Petronas, UTP), где на протяжении многих лет популярны стипендиальные программы и курсы по инженерным и нефтегазовым специальностям.

В марте 2025 года в ходе переговоров между министром образования Туркменистана и послом Малайзии обсуждались перспективы расширения сотрудничества в сфере высшего и профессионального образования, включая программы обмена и развитие кадрового потенциала.

Это согласуется с почти 100-процентным уровнем грамотности и трудолюбием населения Туркменистана, что делает его привлекательным партнером для инициатив по обмену знаниями.

Обмен нотами о сотрудничестве в области дипломатической подготовки и научного обмена между институтами иностранных дел обеих стран, подписанный в декабре 2024 года, еще больше расширяет сферу профессионального развития дипломатов.

Такие усилия не только укрепляют человеческий капитал, но и способствуют установлению долгосрочных межличностных связей, которые могут привести к деловому и культурному взаимодействию.

Туризм набирает обороты по мере роста среднего класса Туркменистана, который рассматривает Малайзию как привлекательное место для пляжного отдыха, культурного разнообразия и посещения городских достопримечательностей. В поддержку этого во время президентского визита 2024 года был подписан 10-летний Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере туризма, направленный на продвижение совместного маркетинга, экотуризма и культурных фестивалей.

В дополнение к этому, Соглашение о воздушном сообщении и договорённости о сотрудничестве в авиационной отрасли направлены на укрепление транспортной связанности. Прямые рейсы между Ашхабадом и Куала-Лумпуром привели к улучшению связуемости, что увеличило поток туристов, при этом оживлённая туристическая сфера Малайзии привлекает туркменских путешественников, интересующихся культурой и опытом Юго-Восточной Азии.

В феврале 2025 года делегация Туркменистана посетила Малайзию для обсуждения вопросов инвестиций и туризма, что ещё раз подчеркнуло потенциал роста этого сектора.

Индустрия халяль представляет собой особенно благоприятную возможность для синергии, учитывая позицию Малайзии как мирового лидера в области сертификации, стандартов и экспорта продукции халяль, стоимость которой оценивается в миллиарды долларов в год.

Туркменистан, активно развивающий свой собственный сектор халяль для удовлетворения внутреннего и экспортного спроса, был приглашен принять участие в таких мероприятиях, как Международная выставка халяль в Малайзии (MIHAS) в сентябре 2024 года, где туркменские предприниматели представили свою продукцию и обсудили возможности партнерства. Это могло бы включать в себя создание совместных предприятий в области пищевой промышленности, сертификационное обучение и цепочки поставок, используя опыт Малайзии, чтобы помочь Туркменистану получить доступ к рынкам Азии и за ее пределами, где преобладают мусульмане.

Промышленное производство представляет собой перспективное направление для расширения сотрудничества: сильные позиции Малайзии в таких отраслях, как электроника, автомобилестроение и переработка пальмового масла, удачно сочетаются со стратегическим расположением Туркменистана. Соединённый железнодорожными и автомобильными путями с крупнейшими рынками Китая, России, Европы и Южной Азии, Туркменистан служит идеальной площадкой для малайзийских компаний, желающих создавать совместные предприятия или размещать производственные мощности.

В ходе недавних встреч обсуждались вопросы, касающиеся высоких технологий, строительства и химического производства, где инновационные подходы Малайзии могли бы способствовать модернизации туркменских предприятий.

Например, сотрудничество в сельском хозяйстве, рассмотренное в декабре 2024 года, включает передачу технологий в области управления водными ресурсами и развитие кадрового потенциала, с возможным расширением в сферу агропромышленного производства — по таким направлениям, как упаковка продуктов питания или производство биотоплива на основе производных пальмового масла.

Культурные и гуманитарные аспекты углубляют наши отношения, благодаря подписанным меморандумам о культуре, искусстве и наследии, направленным на развитие обменов в области литературы, музыки и сохранения истории. Празднование Туркменистаном 300-летия поэта Махтумкули Фраги в 2024 году получило поддержку Малайзии, что соответствует общим ценностям Организации исламского сотрудничества (ОИС). Частичная отмена виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов облегчит взаимодействие на высоком уровне.

Заглядывая вперед, отметим, что обе страны привержены более широким региональным инициативам. Малайзия поощряет присоединение Туркменистана к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии в рамках его председательства в АСЕАН в 2025 году, одновременно поддерживая инициативу Туркменистана “Международный год мира и доверия” на 2025 год.

Обе страны разделяют позиции по глобальным вопросам, включая мирное урегулирование конфликтов, подобных палестинскому, в соответствии с принципами ООН. Такие проблемы, как логистические барьеры и экономическая нестабильность, существуют, но активное подписание более семи соглашений в 2024 году свидетельствует о намерении преодолеть препятствия.

Чтобы проиллюстрировать ключевые аспекты этого партнерства, рассмотрим следующие таблицы, в которых представлены тенденции в торговле и подписанные соглашения:

Рост двусторонней торговли (в миллионах ринггитов)

Период Общий объем торговли Годовой рост 2023 (Полный год) 48.62 Н/Д Янв-Окт 2023 36.19 Н/Д Янв-Окт 2024 63.28 +74.8%

(Источник: BERNAMA, официальные данные)

Ключевые соглашения (визит в декабре 2024 года)

Тип соглашения Основные направления Меморандум о туризме 10-летнее партнерство в области продвижения туристических связей и экотуризма Меморандумы о сотрудничестве торгово-промышленных палат (MICCI и NCCIM) Содействие торговле и создание деловых советов Сотрудничество в области каучуковой промышленности и экономики Трансфер технологий и совместные предприятия Меморандум о культуре, искусстве и наследии Обмен в области литературы и наследия Частичная отмена виз Для дипломатических/служебных паспортов Соглашение об авиасообщении Улучшение воздушной связности Обмен в области дипломатической подготовки Научное и профессиональное развитие

В совокупности эти элементы позволяют Туркменистану и Малайзии рассчитывать на процветающее будущее, сочетая экономический прагматизм с культурной гармонией. /// nCa, 7 октября 2025 г.

