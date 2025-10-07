Новый шаг в защиту природы: Заказник Таллымерджен появится на правобережье Амударьи в Туркменистане

Туркменистан активно реализует Национальную лесную программу, важной частью которой является расширение сети особо охраняемых природных территорий. Одним из ключевых проектов в этом направлении стало создание Таллымердженского заказника в Лебапском велаяте, входящего в состав Койтендагского государственного природного заповедника. Эта инициатива направлена на сохранение уникальной экосистемы равнины Таллымерджен, которая с 2009 года признана ключевой орнитологической территорией страны благодаря её значению как места отдыха редкого кулика кречётки. Подготовительные мероприятия, проводимые Министерством охраны окружающей среды Туркменистана, Койтендагским заповедником и хякимликом Лебапского велаята, подчёркивают стремление страны к выполнению международных обязательств по сохранению биоразнообразия и решению глобальных природоохранных задач. О создании нового заказника в газете «Нейтральный Туркменистан» рассказывает Шанияз Менлиев, начальник научного отдела Койтендагского государственного природного заповедника.

Таллымердженский заказник будет занимать территорию в пределах Ходжамбазского этрапа на правобережье Амударьи, где расположится строго охраняемая природная зона и территория смешанного использования, то есть, когда природоохранный режим будет сочетаться с возможностью для человека вести хозяйственную деятельность. В экологической практике принято также учитывать так называемую буферную территорию, которая будет опоясывать природоохранную, чтобы не было резкого перехода и стресса для представителей животного мира, такие земли составят порядка 20 тыс. га.

Экологи рассматривают небольшой край Гаурдакских гор – северный склон хребта Сакыртма с прилегающим низкогорьем, а также южную оконечность пустыни Сандуклы. Ландшафт здесь таков, что низкогорья восточной части границ будущего заказника переходят в предгорья, которые в свою очередь плавно перетекают в песчано-лёссовую, местами глинистую равнину в центральной и северной частях заказника. Наиболее высокая точка проходит по хребту Сакыртма (гора Ходжалча, 1001 метр над уровнем моря), а низшая располагается в русле речки Халы (343 м над уровнем моря).

В этих местах насчитывается до 160 видов флоры, в числе которых более всего кустарников, многолетних и однолетних трав. В основном, это растения, приспособленные к засушливому климату. Именно здесь каждую осень, в сентябре–октябре на равнине Таллымерджен кормится и отдыхает по некоторым оценкам более половины мировой популяции глобально исчезающего вида пернатых – кулик кречётка. В последние годы орнитологами Туркменистана и Узбекистана проводились совместные учёты кречётки по обеим сторонам от общей границы с учётом того, что птицы могли перемещаться для кормёжки и ночёвки не только локально, но и между странами. В итоге определялось приблизительное количество пернатого – за сезон от шести до восьми тысяч особей.

Территория имеет значение и для других редких видов авифауны, таких, как степной орёл, сокол балобан, стервятник, которые имеют красно­книжный статус. Потенциально здесь могут встречаться журавль-красавка, степная пустельга, степной лунь, беркут и дрофа-красотка (вихляй). Весной через Таллымерджен летят стаи мигрирующего стрепета, жаворонка и др. Территория равнины вместе с соседними областями Узбекистана, приамударьинскими районами Афганистана и Таджикистана образует область пролёта и зимовок серого журавля.

Беспозвоночные животные мало изучены. Весьма ориентировочно можно утверждать, что здесь распространены кузнечики, различные жуки – нарывники, бронзовики, долгоносики, чёрнотелки, жужелицы, чешуекрылые и перепончатокрылые. Эта многочисленная братия служит питанием для кречётки и других птиц, которые облюбовали здешние места для отдыха и кормёжки.

Организация в этих пределах заповедного режима служит демонстрацией открытости Туркменистана для решения региональных и глобальных природоохранных задач, выполнения положений трёх РИО-конвенций, одна из которых касается биоразнообразия, а в данном конкретном случае – стремления обеспечить сохранность для природных территорий, которая важна для мировой орнитологии. ///nCa, 7 октября 2025 г. [фото – газета “Нейтральный Туркменистан”]