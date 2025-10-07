Кардиохирурги и трансплантологи из Германии провели операции в Туркменистане

В эти дни профессора и врачи из Федеративной Республики Германия, находящиеся с рабочим визитом в Туркменистан, делятся своим опытом с местными специалистами. Они посещают медицинские учреждения столицы и города Аркадаг и совместно участвуют в лечении пациентов, пишет газета «Туркменистан».

Эльвира Вебер, физиотерапевт и реабилитолог из Университетской клиники Аугсбурга (ФРГ), и Стивен Райнбольд, физиотерапевт и реабилитолог из Университетской клиники Ульма (ФРГ), совместно с туркменскими коллегами работают в Международном реабилитационном центре в Ашхабаде над разработкой плана восстановительного лечения пациентов и лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата.

В рамках международного сотрудничества в области здравоохранения трансплантологи и нефрологи из Университетской клиники Гейдельберга и Университетской клиники Гамбурга (Германия) посетили многофункциональный госпиталь в городе Аркадаг и совместно с местными врачами провели операцию по пересадке почки. Иностранные специалисты также посетили современный городской центр «Неотложной помощи», ознакомились с организацией работы и поделились своим опытом.

Профессора и врачи из кардиохирургической и детской кардиохирургической клиники (Мюнхен, Германия) совместно с местными врачами проводят различные операции детям с пороками сердца в Международном кардиологическом центре Дирекции международных медицинских центров в столице. Гости также посетили Научно-клинический центр охраны здоровья матери и ребёнка, где ознакомились с работой отделения раннего развития ребёнка и раннего вмешательства и поделились своим опытом с врачами центра.

— Мы приезжаем в Ашхабад два раза в год с рабочей поездкой. Каждый раз в неделю мы проводим около 12 детских операций совместно с местными врачами. Я очень рад возможности делиться своим опытом с туркменскими коллегами, участвовать в операциях и помогать людям в такой современной, полностью оснащённой больнице, — отметил профессор Юрген Хёрер, директор, главный врач Кардиохирургической клиники и детской кардиохирургии в Мюнхене (Германия). ///nCa, 7 октября 2025 г.