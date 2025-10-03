Туркменистан делает шаги к упрощению процедур торговли и модернизации процедур таможенного регулирования

С 30 сентября по 2 октября в Ашхабаде прошли два взаимосвязанных мероприятия проекта Международного торгового центра (МТЦ) «Туркменистан: устойчивость торговли и интеграция», финансируемого Европейским Союзом. Экспертная встреча по представлению проекта национальной дорожной карты, прошедшая 30 сентября, и последующий двухдневный тренинг для сотрудников Государственной таможенной службы Туркменистана были посвящены совершенствованию трансграничных процедур и модернизации таможенного администрирования.

В ходе экспертной встречи был представлен проект дорожной карты по упрощению процедур торговли, определяющий стратегические цели и конкретные меры для приведения национальной нормативно-правовой базы и рабочей практики в области регулирования внешнеторговой деятельности в соответствие с Соглашением ВТО по упрощению процедур торговли (СУПТ). Представители министерств и ведомств Туркменистана дали свои комментарии по предложенному документу, а также отметили высокую важность разработки и принятия дорожной карты в рамках мер, реализуемых в стране в связи с возможным присоединением к ВТО. Отдельный интерес вызвала презентация инструмента CART.IS — практического решения для анализа обмена данными между ведомствами, ответственными за регулирование процедур трансграничной торговли, в цифровом формате.

Продолжением работы стал двухдневный тренинг для сотрудников Государственной таможенной службы Туркменистана. Программа включала разбор положений СУПТ, подходы к классификации мер по упрощению торговли по категориям и приоритетам, вопросы цифровизации и межведомственного взаимодействия. Участники выполнили прикладные задания, моделирующие реальные сценарии регулирования внешнеэкономической деятельности, что позволило сфокусироваться на практических шагах по повышению эффективности администрирования процедур таможенного оформления.

Мероприятия подтвердили нацеленность страны на развитие внешнеторговой деятельности и дальнейшее улучшение делового климата. Поддержка Европейского Союза и экспертная помощь МТЦ способствуют обмену международной практикой и внедрению современных инструментов, необходимых для интеграции в глобальную торговую систему.

О проекте

Международный торговый центр (МТЦ) реализует в Туркменистане четырёхлетний проект технического содействия «Туркменистан: устойчивость торговли и интеграция», финансируемый Европейским Союзом (ЕС). Цель проекта — содействие экономическому развитию Туркменистана и укрепление торговых связей между ЕС и Туркменистаном. Это достигается за счёт повышения конкурентоспособности торговли путём улучшения делового климата и поддержки участия Туркменистана в региональной и глобальной торговле. ///nCa, 3 октября 2025 г.