В Исламабаде состоялось первое заседание Парламентской группы дружбы Пакистан-Туркменистан

30 сентября 2025 года Парламентская группа дружбы Пакистан-Туркменистан провела свое первое заседание в здании парламента в Исламабаде под руководством члена Национальной ассамблеи Пакистана Санджая Первани.

Основное внимание на заседании было уделено укреплению двусторонних связей посредством политического, экономического и культурного сотрудничества.

Официальные лица из Министерств иностранных дел и торговли проинформировали участников группы о пакистано-туркменских отношениях, подчеркнув прогресс в реализации региональных проектов по налаживанию связуемости и взаимодействии на многосторонних площадках.

Группа указала на общность интересы двух стран в области энергетической безопасности, торговли, транзитного сотрудничества и культурных обменов. Также было отмечено, что Пакистан стал одной из первых стран, признавших независимость Туркменистана.

Первани акцентировал необходимость расширения высокоуровневых контактов, парламентских связей, народной дипломатии и создания условий для активизации торговли и взаимодействия. ///nCa, 1 октября 2025 г.