News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » АБР снизил прогноз роста для развивающейся Азии на фоне торговых напряжённостей, но Центральная Азия сохраняет устойчивость

АБР снизил прогноз роста для развивающейся Азии на фоне торговых напряжённостей, но Центральная Азия сохраняет устойчивость

By

Азиатский банк развития (АБР) скорректировал прогноз роста для развивающихся стран Азии и Тихоокеанского региона на 0,1 процентного пункта в 2025 году и на 0,2 п.п. в 2026 году в связи с формированием новой глобальной торговой среды, обусловленной тарифами и обновлёнными торговыми соглашениями.

Согласно сентябрьскому докладу «Обзор Развития Азии» (ADO), экономики региона вырастут на 4,8% в 2025 году и на 4,5% в 2026 году. Для сравнения: в апрельском прогнозе рост оценивался в 4,9% и 4,7% соответственно.

Для стран Кавказа и Центральной Азии прогноз на 2025 год был слегка повышен — до 5,5%, тогда как на 2026 год — снижен на 0,1 п.п., до 4,9%, в основном из-за сокращения добычи нефти и газа в отдельных государствах субрегиона. При этом в первой половине 2025 года Центральная Азия продемонстрировала устойчивый рост благодаря активному развитию строительства, торговли и сферы услуг.

Страны региона показали следующие результаты:

Туркменистан — . Правительство сообщило о росте на 6,3% в первом полугодии 2025 года, что соответствует показателю за аналогичный период 2024 года. Промышленность, по оценкам, выросла на 1,8%, в основном за счет строительства и умеренного расширения добычи углеводородов. Сельское хозяйство выросло на 4,5%, а услуги — на 9,6%. Наибольший рост показали оптовая и розничная торговля (+9,9%), транспорт и связь (+10,8%), общественное питание и другие услуги (+8,6%).

С точки зрения спроса, ключевым фактором стало увеличение инвестиций в промышленную и социальную инфраструктуру (+15,6%). Из них 44,8% направлены в промышленную сферу (нефть, газ, нефтехимия, химия, лёгкая промышленность, пищевая промышленность и строительные материалы). Остальные вложения пришлись на социальные проекты: жилищное и городское строительство, здравоохранение, образование и социальную сферу.

ВВП страны формируется в значительной мере за счёт государственных инвестиций, которые составляют 17,7%.

При сохранении текущих темпов экономического роста с умеренным увеличением добычи углеводородов, прогноз роста на 2025 год был слегка скорректирован в сторону понижения, а прогноз на 2026 год — сохранён без изменений.

Казахстан — рост 6,2%, чему способствовало увеличение добычи нефти, государственные инвестиции в инфраструктуру, а также рост обрабатывающей промышленности и сферы услуг.

Кыргызстан — рост 11,7%, обусловленный активным строительством, ростом торговли и частного потребления, расширением сферы услуг и восстановлением промышленности, при умеренных результатах в сельском хозяйстве.

Таджикистан — рост 8,1%, за счёт бурного развития промышленности (особенно добычи рудных металлов), расширения сельского хозяйства и услуг; рост потребления поддержали увеличившиеся денежные переводы и государственные выплаты.

Узбекистан — рост 7,2%, обусловленный ростом потребления, инвестиций и экспорта золота, что позволило компенсировать снижение экспорта отдельных промышленных товаров на фоне торговых рисков.

Полный текст отчёта Asian Development Outlook (ADO) September 2025 доступен по ссылке:
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/1085061/asian-development-outlook-september-2025.pdf

///nCa, 1 октября 2025 г.

Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan