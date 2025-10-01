АБР снизил прогноз роста для развивающейся Азии на фоне торговых напряжённостей, но Центральная Азия сохраняет устойчивость

Азиатский банк развития (АБР) скорректировал прогноз роста для развивающихся стран Азии и Тихоокеанского региона на 0,1 процентного пункта в 2025 году и на 0,2 п.п. в 2026 году в связи с формированием новой глобальной торговой среды, обусловленной тарифами и обновлёнными торговыми соглашениями.

Согласно сентябрьскому докладу «Обзор Развития Азии» (ADO), экономики региона вырастут на 4,8% в 2025 году и на 4,5% в 2026 году. Для сравнения: в апрельском прогнозе рост оценивался в 4,9% и 4,7% соответственно.

Для стран Кавказа и Центральной Азии прогноз на 2025 год был слегка повышен — до 5,5%, тогда как на 2026 год — снижен на 0,1 п.п., до 4,9%, в основном из-за сокращения добычи нефти и газа в отдельных государствах субрегиона. При этом в первой половине 2025 года Центральная Азия продемонстрировала устойчивый рост благодаря активному развитию строительства, торговли и сферы услуг.

Страны региона показали следующие результаты:

Туркменистан — . Правительство сообщило о росте на 6,3% в первом полугодии 2025 года, что соответствует показателю за аналогичный период 2024 года. Промышленность, по оценкам, выросла на 1,8%, в основном за счет строительства и умеренного расширения добычи углеводородов. Сельское хозяйство выросло на 4,5%, а услуги — на 9,6%. Наибольший рост показали оптовая и розничная торговля (+9,9%), транспорт и связь (+10,8%), общественное питание и другие услуги (+8,6%).

С точки зрения спроса, ключевым фактором стало увеличение инвестиций в промышленную и социальную инфраструктуру (+15,6%). Из них 44,8% направлены в промышленную сферу (нефть, газ, нефтехимия, химия, лёгкая промышленность, пищевая промышленность и строительные материалы). Остальные вложения пришлись на социальные проекты: жилищное и городское строительство, здравоохранение, образование и социальную сферу.

ВВП страны формируется в значительной мере за счёт государственных инвестиций, которые составляют 17,7%.

При сохранении текущих темпов экономического роста с умеренным увеличением добычи углеводородов, прогноз роста на 2025 год был слегка скорректирован в сторону понижения, а прогноз на 2026 год — сохранён без изменений.

Казахстан — рост 6,2%, чему способствовало увеличение добычи нефти, государственные инвестиции в инфраструктуру, а также рост обрабатывающей промышленности и сферы услуг.

Кыргызстан — рост 11,7%, обусловленный активным строительством, ростом торговли и частного потребления, расширением сферы услуг и восстановлением промышленности, при умеренных результатах в сельском хозяйстве.

Таджикистан — рост 8,1%, за счёт бурного развития промышленности (особенно добычи рудных металлов), расширения сельского хозяйства и услуг; рост потребления поддержали увеличившиеся денежные переводы и государственные выплаты.

Узбекистан — рост 7,2%, обусловленный ростом потребления, инвестиций и экспорта золота, что позволило компенсировать снижение экспорта отдельных промышленных товаров на фоне торговых рисков.

Полный текст отчёта Asian Development Outlook (ADO) September 2025 доступен по ссылке:

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/1085061/asian-development-outlook-september-2025.pdf

///nCa, 1 октября 2025 г.