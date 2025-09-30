Во Франкфурте представят экономический потенциал Туркменистана

С 30 по 31 октября 2025 года во Франкфурте-на-Майне состоится масштабное деловое событие – Дни экономики Туркменистана, цель которого – развитие партнёрских связей и углубление торгово-экономического сотрудничества между Туркменистаном, странами Европейского союза и другими государствами мира.
Организацию мероприятия осуществляет Торгово-промышленная палата Туркменистана в партнерстве с компанией TMT Consulting Group, при поддержке Восточного комитета германской экономики и Консульства Туркменистана в Федеративной Республике Германия.
Двухдневная программа объединит представителей деловых кругов, государственных структур и экспертного сообщества Туркменистана, принимающей стороны, а также широкого круга других заинтересованных сторон.
Германия, обладающая передовыми технологиями и инновационными решениями, и Туркменистан, активно наращивающий промышленный потенциал и открывающий новые возможности для инвестиций, намерены укрепить диалог в стратегически важных сферах:
- Финансы и банковские услуги;
- Здравоохранение и фармацевтика;
- Торговля;
- Транспорт и коммуникации;
- Нефтегазовая и нефтехимическая промышленность;
- Сельское хозяйство и текстильная промышленность;
Форум станет практической площадкой для презентации возможностей национальной экономики, обсуждения перспективных проектов, установления долгосрочных партнёрских связей и заключения взаимовыгодных соглашений. Особое внимание будет уделено внедрению инноваций и обмену передовым опытом, что открывает новые горизонты для совместных инициатив.
Организаторы приглашают представителей бизнеса, инвесторов и экспертов принять участие в Днях экономики Туркменистана в Германии, чтобы вместе сформировать прочную основу для успешного сотрудничества и реализации новых возможностей.
Для получения дополнительной информации о мероприятии и регистрации:
Официальные сайты:
Телефоны для информации:
+993 61 77 60 88 – Кемал Кутлыев, заместитель начальника отдела внешнеэкономических отношений Торгово-промышленной палаты Туркменистана
+993 12 75 36 48, +993 61 56 72 99
Электронная почта:
///Торгово-промышленная Палата Туркменистана