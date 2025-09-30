Во Франкфурте представят экономический потенциал Туркменистана

С 30 по 31 октября 2025 года во Франкфурте-на-Майне состоится масштабное деловое событие – Дни экономики Туркменистана, цель которого – развитие партнёрских связей и углубление торгово-экономического сотрудничества между Туркменистаном, странами Европейского союза и другими государствами мира.

Организацию мероприятия осуществляет Торгово-промышленная палата Туркменистана в партнерстве с компанией TMT Consulting Group, при поддержке Восточного комитета германской экономики и Консульства Туркменистана в Федеративной Республике Германия.

Двухдневная программа объединит представителей деловых кругов, государственных структур и экспертного сообщества Туркменистана, принимающей стороны, а также широкого круга других заинтересованных сторон.

Германия, обладающая передовыми технологиями и инновационными решениями, и Туркменистан, активно наращивающий промышленный потенциал и открывающий новые возможности для инвестиций, намерены укрепить диалог в стратегически важных сферах:

Финансы и банковские услуги;

Здравоохранение и фармацевтика;

Торговля;

Транспорт и коммуникации;

Нефтегазовая и нефтехимическая промышленность;

Сельское хозяйство и текстильная промышленность;

Форум станет практической площадкой для презентации возможностей национальной экономики, обсуждения перспективных проектов, установления долгосрочных партнёрских связей и заключения взаимовыгодных соглашений. Особое внимание будет уделено внедрению инноваций и обмену передовым опытом, что открывает новые горизонты для совместных инициатив.

Организаторы приглашают представителей бизнеса, инвесторов и экспертов принять участие в Днях экономики Туркменистана в Германии, чтобы вместе сформировать прочную основу для успешного сотрудничества и реализации новых возможностей.

Для получения дополнительной информации о мероприятии и регистрации:

Официальные сайты:

https://tmt.tm/ru

Телефоны для информации:

+993 61 77 60 88 – Кемал Кутлыев, заместитель начальника отдела внешнеэкономических отношений Торгово-промышленной палаты Туркменистана

+993 12 75 36 48, +993 61 56 72 99

Электронная почта:

kemalkutlyyev1@gmail.com

ted2025@tmt.tm

leyli.ccitm@gmail.com

///Торгово-промышленная Палата Туркменистана