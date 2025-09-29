Президент Туркменистана провёл встречу с руководителем «Toyo Engineering Corporation»

28 сентября 2025 г, во время проведения скачек, посвящённых 34-й годовщине независимости Туркменистана, Президент Сердар Бердымухамедов принял президента, генерального исполнительного директора и представительного директора японской компании «Toyo Engineering Corporation» Эйджи Хосои.

В ходе беседы Президент Туркменистана подчеркнул, что с первых лет независимости отношения между Туркменистаном и Японией успешно развиваются, охватывая такие ключевые направления, как нефтегазовая, химическая и строительная отрасли.

Особое внимание было уделено значимой роли японских компаний, в частности «Toyo Engineering Corporation», в укреплении двустороннего партнёрства.

Президент отметил, что отношения между странами носят стратегический и долгосрочный характер. Японские компании вносят существенный вклад в реализацию экономического потенциала Туркменистана. Примером успешного сотрудничества с «Toyo Engineering Corporation» стало строительство и запуск крупного газохимического комплекса в Киянлы, специализирующегося на производстве полимеров.

Эйджи Хосои выразил благодарность за благоприятные условия, созданные для работы японского бизнеса на туркменском рынке, и подтвердил готовность компании продолжать вносить вклад в экономическое развитие Туркменистана.

Президент Сердар Бердымухамедов, в свою очередь, подчеркнул, что в свете реализуемых в стране программ экономического развития и промышленных реформ открываются новые перспективы для сотрудничества. Туркменистан готов рассмотреть конкретные предложения «Toyo Engineering Corporation» по новым направлениям партнёрства.

Как заверил Эйджи Хосои, будут приложены все усилия для того, чтобы оправдать высокое доверие, оказываемое возглавляемой им компании. ///nCa, 29 сентября 2025 г.