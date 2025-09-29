Культурный вечер в Брюсселе в честь Дня независимости Туркменистана

По случаю Дня независимости Туркменистана в Брюсселе состоялся культурный вечер «Сокровища независимости: праздник туркменского наследия». Мероприятие было организовано Посольством Туркменистана и собрало представителей институтов Европейского союза, послов государств Центральной Азии, а также ряда других стран, генерального секретаря Союза Бенилюкс, дипломатов, культурных деятелей и представителей СМИ.

Уникальность вечера заключалась в том, что в нём приняли участие туркменские дизайнеры, представляющие современную культуру страны. Они стали частью программы, организованной основателем Центральноазиатского европейского креативного альянса Еленой Харитоновой, которая уже второй год подряд проводит в Брюсселе культурные инициативы, объединяющие Европу и Центральную Азию.

Особое внимание привлёк показ мод бренда Göwher Gouvernet, основанного туркменским дизайнерм, художницей-модельером Гёвхер Гувэрне-Пиркулыевой. Коллекция была представлена под специально созданное музыкальное сопровождение. Музыка прозвучала как инновационный эксперимент: её автор – сотрудница Посольства Туркменистана Марал Рахимова, которая использовала возможности искусственного интеллекта, объединив в композиции звуки традиционных инструментов Центральной Азии. Это стало ярким примером того, как новейшие технологии и креативные подходы могут служить развитию и обновлению культуры.

В ходе мероприятия также выступила культурный советник Европейской внешнеполитической службы Гайя Данеза, подчеркнув важность культурного обмена как основы для взаимопонимания.

В своём обращении Посол Туркменистана Сапар Пальванов отметил, что Туркменистан празднует 34-летие независимости, но история страны насчитывает тысячелетия, в течение которых туркменский народ делал всё возможное, чтобы сохранить свой культурный код и передать его из поколения в поколение. Он подчеркнул, что культура не может существовать в изоляции, что все культуры мира всегда взаимодействуют, обогащая друг друга.

Отдельное внимание в речи было уделено теме нейтралитета и креативности. Посол отметил, что нейтральный статус Туркменистана, признанный ООН, создаёт широкую платформу для сотрудничества и диалога, а креативность и современные подходы обогащают эту платформу новым содержанием. «Культура сама по себе не имеет границ, она объединяет людей, а наша задача – создать условия, чтобы этот обмен был глубже и богаче» – подчеркнул он.

Мероприятие стало ещё одним шагом в укреплении культурных связей между Туркменистаном и Европой, наглядно продемонстрировав, что культура способна объединять людей и формировать атмосферу дружбы, доверия и мира. ///nCa, 29 сентября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Бельгии)