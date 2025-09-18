Туркменистан привлекает инвестиции и укрепляет экономику – В 2024 году ВВП превысил 68,7 млрд долларов

Эльвира Кадырова

АВАЗА, 18 сентября 2025 года — На Инвестиционном форуме Туркменистана, проходящем в национальной туристической зоне «Аваза», министр финансов и экономики Мамметгулы Астангулов представил ключевые достижения и перспективы экономического развития страны. В своем выступлении он подчеркнул успехи в реализации индустриально-инновационной модели экономики, направленной на диверсификацию, цифровизацию, развитие государственно-частного партнерства и переход к циркулярной экономике.

Рост инвестиций и приоритетные отрасли

Одним из главных направлений экономической политики Туркменистана остается привлечение иностранных инвестиций. В 2024 году общий объем инвестиций в экономику страны достиг 12,1 млрд долларов США, что на 9% выше показателей 2023 года. Из них 1,4 млрд долларов составили иностранные инвестиции, что эквивалентно 11,6% от общего объема. Доля иностранных инвестиций увеличилась на 1,4% по сравнению с предыдущим годом.

Приоритетными секторами для инвестирования остаются нефтегазовая и нефтегазохимическая отрасли, энергетика и строительство, которые продолжают привлекать внимание международных партнеров.

Стабильная макроэкономика и низкая инфляция

Министр отметил успехи проводимой макроэкономической политики, которая способствовала снижению инфляции. По итогам 2024 года уровень инфляции составил всего 3,8%, а за истекший период 2025 года этот показатель снизился до 2,9%. Стабильность экономики подтверждается и отсутствием внутреннего долга с 2022 года, а также низким уровнем внешнего долга, который в 2024 году составил 4,1% от ВВП.

Рост ВВП и внешней торговли

Экономика Туркменистана демонстрирует устойчивый рост. В 2024 году валовой внутренний продукт (ВВП) превысил 68,7 млрд долларов США, увеличившись на 6,3% по сравнению с предыдущим годом. Внешнеторговый оборот достиг 19,8 млрд долларов, из которых 12,1 млрд долларов пришлось на экспорт и 7,7 млрд долларов — на импорт. Эти показатели подчеркивают укрепление позиций Туркменистана на международной арене.

Мамметгулы Астангулов подчеркнул, что дальнейшее развитие экономики будет связано с углублением цифровизации, расширением государственно-частного партнерства и внедрением принципов циркулярной экономики. Туркменистан намерен продолжать создавать благоприятные условия для привлечения инвестиций, что станет основой для устойчивого роста и модернизации экономики.

Инвестиционный форум в Авазе стал важной площадкой для демонстрации экономического потенциала Туркменистана. Страна уверенно движется по пути диверсификации и модернизации экономики, укрепляя свои позиции как надежного партнера на глобальном рынке. ///nCa, 18 сентября 2025 г.