DAEWOO E&C выступает Премьер-партнёром международного форума «Инвестиционный форум Туркменистана»

Южнокорейская инжиниринговая и строительная компания DAEWOO Engineering & Construction Co., Ltd. выступает Премьер-партнёром международного форума «Инвестиционный форум Туркменистана» (TIF 2025), подтверждая свой высокий статус и стратегическую заинтересованность в развитии партнёрских отношений с Туркменистаном.

DAEWOO E&C основана в 1973 году со штаб-квартирой в городе Сеул, Республика Корея.

С момента основания компания DAEWOO E&C является лидером в строительной отрасли как на внутреннем, так и на международном рынке. Выступая в качестве универсального девелопера, компания реализует проекты, охватывающие строительство, финансирование, развитие инфраструктуры и энергетики, создавая ценность для общества.

Основные направления деятельности компании включают строительство тепловых, атомных и приливных электростанций, терминалов по приёму СПГ, жилых и коммерческих зданий, автомобильных дорог и мостов. В настоящее время компания осуществляет деятельность более чем в 30 странах и имеет дочерние предприятия в 13 странах.

DAEWOO E&C реализует проекты по созданию как внутренней, так и международной инфраструктуры, используя новейшие технологические разработки, позволяющие воплощать инженерные идеи в реальность. Компания также активно развивает направление чистой энергетики и декарбонизации, опираясь на накопленные технические компетенции и многолетний опыт.

Компания ведёт строительную деятельность, реагируя на изменения климата и уделяя особое внимание вопросам охраны окружающей среды. В рамках реализации принципов социальной ответственности DAEWOO E&C применяет политику управления цепочками поставок на основе взаимовыгодного сотрудничества и способствует развитию местных сообществ.

DAEWOO E&C добилась значительных результатов в реализации высокотехнологичных проектов по строительству промышленных установок и успешно конкурирует с ведущими мировыми компаниями на зарубежных рынках.

Компания обладает уникальными технологическими компетенциями в области транспортировки и хранения нефти и газа, включая строительство НПЗ и установок по переработке углеводородов. Особенно сильные позиции компания занимает в сегменте заводов по сжижению природного газа (СПГ), где благодаря высокой конкурентоспособности и накопленному опыту является одним из мировых лидеров. DAEWOO E&C систематически демонстрирует способность эффективно разрабатывать, финансировать и реализовывать проекты в частном энергетическом секторе как в Республике Корея, так и за её пределами. ///nCa, 12 сентября 2025 г. (материал предоставлен организаторами TIF 2025)