ЕАБР и Эксим Банк Индии проанализировали торговые и инвестиционные отношения между Индией и Центральной Азии

Взаимная торговля между Индией и странами Центральной Азии выросла с 2010 года 500 млн. долл.США и составляет 1,7 млрд. долл. США, развиваясь по восходящей траектории. Об этом говорится в аналитическом докладе под названием «Оценка торговых и инвестиционных отношений между Индией и Центральной Азией: извлечение экономических выгод». Доклад подготовлен совместными усилиями Евразийского банка развития (ЕАБР) и Экспортно-импортного банка Индии (Эксим Банк Индии).

В докладе представлен комплексный анализ текущего состояния и перспектив развития двусторонних торговых и инвестиционных отношений между Индией и Центральной Азией, а также рекомендации по углублению сотрудничества.

Экономики Индии и стран Центральной Азии являются одними из наиболее быстрорастущих в мире. Масштаб их экономик увеличился примерно вдвое с 2010 года. Экономика Индии превысила 3,6 трлн долл. и входит в пятерку крупнейших в мире. Совокупный ВВП Центральной Азии превышает 500 млрд долл. Сохраняются высокие темпы роста как в Индии, так и в государствах Центральной Азии. Имеется значительный потенциал, который может быть использован странами для формирования новых торгово-инвестиционных связей.

Отсутствие наземных маршрутов, соединяющих Индию и Центральную Азию, ограничивает торгово-инвестиционные связи между регионами. Между тем, у стран есть возможности изменить ситуацию, действуя совместно, и получить экономическую выгоду.

Благодаря стратегическому положению Центральной Азии как наземного моста между Азией и Европой регион обладает значительным геополитическим значением для Индии, считают эксперты.

Взаимная торговля Индии и Центральной Азии

Индийский экспорт демонстрирует устойчивый рост (среднегодовой рост – 10,6%). Ключевая товарная позиция экспорта в Центральную Азию – фармацевтическая продукция (37,9% в структуре экспорта). Основные покупатели – Узбекистан и Казахстан (45,3% и 35%). Индия импортирует из Центральной Азии в основном минеральное топливо и нефть (35,3%).

Ведущие региональные поставщики товаров в Индию – Казахстан (64,5%) и Туркменистан (21,7%).

В исследовании предлагаются опции для расширения номенклатуры экспорт и импорта.

Так, на рынках Центральной Азии следующие индийские товары могут пользоваться спросом:: станки, средства наземного транспорта, электрические машины и оборудование, изделия из чёрных металлов, фармацевтическая продукция, оптическое, фотографическое и хирургическое оборудование, одежда, химические продукты, злаки, а также пластмассы и изделия их них.

Страны Центральной Азии могут многократно нарастить экспорт в Индию таких товаров, как минеральное топливо, удобрения, продукты неорганической химии, соединения редкоземельных металлов и т. д.

Общий объем поступивших инвестиций из Индии в Центральную Азию оценивается в размере 1,5 млрд долл. Обратные потоки незначительные. Индийские инвесторы проявили наибольший интерес к ресурсно-сырьевому сектору Центральной Азии. Общий объём их вложений в угольную, нефтяную и газовую промышленность – 65,5%.

Индийские компании имеют широкие перспективы для вложений в Центральную Азию в такие секторы, как логистика и транспорт, сельскохозяйственный сектор, фармацевтика, нефтегазовая промышленность, отмечается в докладе.

Также, Индия может стать важным источником экспорта ноу-хау. Индийские компании располагают опытом и трудовыми ресурсами, позволяющими внести значительный вклад в развитие инфраструктуры Центральной Азии по целому ряду направлений – от финансовых услуг до выполнения подрядных и проектно-конструкторских работ и консультирования по вопросам управления.

Среди наиболее многообещающих направлений вложения средств индийских инвесторов в страны Центральной Азии в докладе выделены следующие.

• Казахстан: нефтехимическая промышленность, горнодобывающая и металлургическая промышленность, производство и обработка продуктов питания, здравоохранение.

• Кыргызстан: производство возобновляемой электроэнергии, производство и обработка продуктов питания, текстильная промышленность, туризм и гостиничный бизнес.

• Таджикистан: горнодобывающая и аффинажная промышленность и тяжелое машиностроение, информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), системы электроснабжения.

• Туркменистан: разведка и добыча сырья для нефтехимической промышленности, логистика и транспорт.

• Узбекистан: производство и обработка продуктов питания, переработка углеводородного сырья, химическая промышленность, путешествия и туризм.

Аналитики ЕАБР и Эксим Банка Индии высказали ряд стратегических рекомендаций, призванных расширить сотрудничество между Индией и странами Центральной Азии с целью обеспечить максимально полную реализацию двустороннего торгового и инвестиционного потенциала:

Развитие торговли с опорой на товары, имеющие наибольшее экспортное преимущество.

Создание совместных предприятий и активное технологическое сотрудничество для передачи технологий и знаний.

Расширение доступа малого и среднего бизнеса к инструментам торгового финансирования и другим финансовым услугам.

Упрощение и цифровизация торговых и таможенных процедур.

Повышение эффективности транспорта и логистики.

С полным текстом доклада «Оценка торговых и инвестиционных отношений между Индией и Центральной Азией: извлечение экономических выгод» можно ознакомится здесь: https://eabr.org/analytics/special-reports/bridging-borders-role-of-trade-finance-in-enhancing-india-central-asia-trade/

///nCa, 11 сентября 2025 г.