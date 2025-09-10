Ночной Туризм в Турции: Новые впечатления под звездным небом

В последние годы одним из самых заметных трендов мирового туризма стал «ноктуризм» – ночные путешествия. И Турция по праву считается одной из лучших стран для этого вида отдыха. Благодаря мягкому климату, тёплым осенним вечерам и богатому культурному наследию, страна открывает туристам новые грани после захода солнца.

Специальный проект Night Museums подарил возможность путешественникам увидеть культурные сокровища Турции в необычное время суток. В 2024 году античные города Эфес (Измир) и Иераполис-Памуккале (Денизли) в тёмное время посетили более 395 тысяч туристов. Подсветка руин и амфитеатров превращает экскурсии в настоящее театрализованное действо.

Стамбул ночью: город, который не спит

Ночью мегаполис раскрывает другой облик. Археологические музеи и Галатская башня принимают гостей допоздна, а на открытых сценах проходят концерты мировых звёзд. Вечера в традиционных турецких мейханах дарят атмосферу радушия, а ночные круизы по Босфору позволяют увидеть сияющий огнями город с воды.

Эгейское побережье: Измир и Мугла

Вечера на побережье Эгейского моря сочетают в себе гастрономию и культуру. В Урле (Измир) туристов угощают местным вином и блюдами из свежих морепродуктов, а рестораны, отмеченные гидом MICHELIN, создают особое настроение. В Бодруме гостей ждёт Музей подводной археологии, а в Фетхие и Мармарисе популярны ночные дайвинг-туры и морские прогулки при свете луны.

Анталия: музыка, спорт и море эмоций

Жемчужина Средиземного моря известна насыщенной ночной жизнью. В античном театре Аспендос проходят оперные и балетные фестивали, музеи работают до позднего вечера, а в Каше туристы погружаются под воду во время ночного дайвинга. В Белеке любители гольфа могут играть даже ночью — на специально освещённых полях.

Каппадокия: магия звёзд и балет в небе

Живописные подземные города Каппадокии (Деринкую, Каймаклы, Озконак) остаются открытыми до позднего вечера. Туристы могут ночевать в уютных пещерных отелях и любоваться ярким звёздным небом. Но самый впечатляющий момент наступает на рассвете: десятки воздушных шаров поднимаются в небо и создают чарующее зрелище, словно воздушный балет над фантастическими пейзажами. ///nCa, 10 сентября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)