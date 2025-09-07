Ташкент встречает традиционную Текстильную неделю Узбекистана Global Textile Days

Выставка пройдет 9–11 сентября во всех павильонах Национального выставочного комплекса «Узэкспоцентр»

9–11 сентября во всех павильонах НВК «Узэкспоцентр» откроется осеннюю часть 30-го юбилейного выставочного сезона Текстильная неделя Узбекистана Global Textile Days, проводимого компании Iteca Exhibitions.

Неделя включает в себя:

– 16-ю Центральноазиатскую международную выставку оборудования и технологий для текстильной и швейно-трикотажной промышленности – CAITME 2025;

– 25-ю юбилейную Международную выставку текстильной и швейной индустрии – TextileExpo Uzbekistan Осень 2025;

– Насыщенную деловую программу, B2B-встречи и презентации.

Объединенная экспозиция Global Textile Days включает более 250 компаний и брендов из 22 стран: Австрия, Республика Беларусь, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Индия, Италия, Казахстан, Китай, Республика Корея, ОАЭ, Португалия, Россия, США, Турция, Узбекистан, Чехия, Швейцария, Швеция, Япония.

Узбекистан укрепляет статус центральноазиатского хаба текстильной и модной индустрии, преодолевая вызовы мировой торговли и логистики благодаря решительным мерам государства: созданию Агентства по развитию легкой промышленности с фондом в $200 млн и объявлению Президентом страны «Ударных 100 дней» поддержки отрасли. Наряду с усилиями текстильного бизнес-сообщества по диверсификации производства, эти шаги нацелены на модернизацию производства, расширение экспорта и закрепление на рынках Европы и США. В этом контексте проведение Global Textile Days в сентябре приобретает особую актуальность: синергия выставок CAITME и TextileExpo Uzbekistan открывает уникальные возможности для отечественных производителей — от изучения новейших технологий и оборудования до продвижения собственной продукции на международный рынок.

Платформа CAITME – главный национальный выставочный проект в сфере оборудования для одной из важнейших и экспортоориентированных отраслей экономики, текстильной и швейно-трикотажной промышленности -– это уникальная международная выставка технологий в регионе. По данным независимого аудита Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) она занимает первое место среди аналогичных мероприятий в странах СНГ и является второй по масштабу на евроазиатском континенте. C момента основания выставки в 2004 году, в ней регулярно участвуют признанные лидеры текстильного машиностроения и поставщики самых прогрессивных технологий из Европы и Азии.

Событие традиционно поддерживают ключевые министерства и ведомства, посещают профессионалы и экспертные делегации закупщиков региона Центральной Азии (Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан), ведущие инвесторы, представители дипломатического корпуса и международных организаций. Выставка послужила отправной точкой для выхода на рынок Узбекистана многих лидеров текстильного машиностроения, которые осуществляют свою деятельность и в сфере партнерства, и совместных производств, и в сфере инвестиций.

Выставка вновь представит уникальную возможность специалистам отрасли региона встретиться, увидеть в работе последние новинки от ведущих мировых производителей текстильного и швейно-трикотажного оборудования и комплектующих, получить консультации и техническую поддержку «из первых рук», решить вопросы послепродажного обслуживания и разработать сообща пути преодоления текущих вызовов в сфере.

Генеральным спонсором выставки выступает MAIB – Ассоциация экспортеров машиностроительной продукции Турции под брендом Turkish Machinery. Основанная в 2002 году, ассоциация объединяет более 25 000 экспортеров и играет ключевую роль в развитии и продвижении турецкого машиностроения на мировом рынке.

Экспозиция выставки будет развернута в павильонах № 1, 2, 3 и зале Атриум 1 НВК «Узэкспоцентр» и для удобства посетителей будет разделена на секции:

В павильонах № 1, 2 и Атриум 1 будут представлены оборудование, комплектующие, вспомогательные машины и решения для прядильных, ткацких, вязальных, красильных и отделочных производств.

Павильон № 3 уже второй год разместит более востребованные широким кругом покупателей швейные технологии: швейные машины, автоматизированные швейные системы, раскройные устройства, программное обеспечение швейных производств и многое другое.

В этом году видное место в экспозиции CAITME традиционно займут известные мировые компании и бренды из Европы и Азии: Truetzschler, Groz-Beckert, Mahlo, Habasit, MHMS, Vandewiele NV, IRO, Biancalani, Corino, Ferraro, Itema, Lafer, Mario Crosta, Motex Di Modiano Guido, Salvade`, Simet, Dilmenler, Dalgakiran, Mersan, Temsan, Lakshmi Machine Works, Lakshmi Card Clothing, Perfect Equipments, CTMTC, Hengyi, Leadsfon, Rifa, Yingyang и многие другие.

На выставке запланирована демонстрация новинок в действии. Так, лидер в области вязального оборудования – Santoni впервые продемонстрирует три машины под разными брендами: Jingmei – JFG, Santoni – Zenit HS2, Pilotelli – JVCE-4. Эти машины объединяют европейские технологии с азиатской эффективностью и покрывают широкий спектр потребностей современного рынка.

Отметим также и дебютантов события – компании, уже имеющие устойчивую репутацию надёжных производителей и поставщиков на мировом рынке: Samatex (Германия) – принадлежности к прядильному оборудованию, Smartex Europe, Unipessoal Lda (Португалия) – программное обеспечение для вязальных цехов, Ab Card Clothing (Индия) – принадлежности к прядильному оборудованию, Stylon (Россия) – системы автоматизации швейных фабрик, Kyang Yhe Delicate Machine Co., LTD. (Тайвань) – жаккардовые иглопробивные машины и другие известные компании и бренды.

Доля зарубежных участников на выставке составляет 82%.

В Топ-5 по количеству участников среди зарубежных стран вошли: Китай (57 компаний), Турция (40 компаний), Индия (20 компаний), Италия (14 компаний), Германия (10 компаний).

Традиционно на выставке CAITME будет организован национальный павильон Республики Корея при поддержке KOTMI (Korea Textile Machinery Convergence Research Institute). В составе делегации — признанные производители и лидеры индустрии, которые представят передовые технологии и оборудование для нетканого производства, крутильного оборудования, печати, отделки и ламинации текстиля и многое другое!

Европейские технологии будут представлены такими странами, как Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Дания, Италия, Португалия, Чехия, Швеция, Швейцария.

В этом году Международная выставка текстильной и швейной индустрии – TextileExpo Uzbekistan отмечает 25-летний юбилей — значимую веху, которая символизирует устойчивое развитие отрасли, её международное признание и уверенное движение вперёд.

С 2004 по 2017 годы выставка проходила под брендом TextileExpo Uzbekistan, в 2018–2024 годах она была известна как UzTextileExpo, а начиная с этого года вернулась к своему историческому названию.

За четверть века в выставке приняли участие свыше 3 500 компаний из 41 страны, её экспозицию посетили более 126 000 профессионалов.

С самого основания TextileExpo Uzbekistan остаётся верна своей миссии: поддержка национальных производителей, продвижение узбекской продукции на мировой рынок и укрепление имиджа Узбекистана как надёжного партнёра в текстильной индустрии. Сегодня TextileExpo Uzbekistan – это национальный бренд, значимая бизнес-платформа всего региона, объединяющая производителей, байеров, ритейлеров и дистрибьюторов из десятков стран.

Специальная Байерская программа, запущенная в 2009 году, стала первой в своем роде в Узбекистане. Сегодня эта эксклюзивная часть выставки служит ключевым инструментом для прямых переговоров между производителями и закупщиками, минуя посредников и открывая путь для выхода на перспективные рынки. В ходе Байерской программы TextileExpo Uzbekistan Осень 2025 свыше 100 компаний-закупщиков из разных стран проведут деловые переговоры с узбекскими производителями текстильной продукции и сырья. За 16 лет успешной реализации программы в ней приняли участие более 2 000 крупных байеров из России, Украины, Беларуси, Казахстана, Турции, Китая и других стран. Среди них — такие известные компании, как Auchan, X5 Retail Group, Магнит, Zara, Bershka, Gloria Jeans, Oodji и многие другие. Благодаря этому формату выставка приносит реальные контракты, инвестиции и долгосрочные партнёрства.

Экспозиция TextileExpo Uzbekistan Осень 2025 разместится в Павильоне № 4 и зале “Атриум 2”, и охватит весь спектр текстильной и лёгкой промышленности: от пряжи, тканей, трикотажа и шёлка до домашнего текстиля, чулочно-носочных изделий, красителей, химикатов, аксессуаров, обуви, а также решений в области печати и упаковки.

Среди постоянных участников выставки TextileExpo Uzbekistan Осень 2025: Osborn Textile (Узбекистан) — производство крашеной и меланжевой пряжи, Моготекс (Республика Беларусь) — крупнейший производитель текстильной продукции в странах СНГ, ближнего и дальнего зарубежья, Merganteks (Узбекистан) — один из ведущих хлопково-текстильных кластеров Узбекистана, работающий по концепции #fiber2fashion с полностью интегрированной производственной цепочкой — от выращивания хлопка до производства готовой одежды. Фабрика Daka-Tex (Узбекистан) — производит высококачественную пряжу, трикотажное полотно и готовые трикотажные изделия.

Дебютанты выставки: Elegant Fiber Textile (Узбекистан) — производители высококачественной, конкурентоспособной и современной продукции в стране, Indigo Garments (Узбекистан) — один из лидеров трикотажной отрасли страны, сочетает современные технологии с заботой о здоровье человека.

Одной из ключевых составляющих Global Textile Days станет деловая программа, которая пройдёт во второй день — 10 сентября в зале Атриум 2. Её центральная тема — «Центральная Азия как производственный хаб: устойчивость против глобальных вызовов». Событие станет динамичной международной площадкой для диалога производителей, брендов, ритейлеров, государственных структур и экспертов, где будут обсуждаться пути позиционирования Центральной Азии как устойчивого и ответственного центра мировой текстильной и швейной промышленности. В рамках программы участники получат практические знания о новых технологиях, цифровизации и автоматизации, которые помогают снижать издержки и повышать эффективность фабрик. Особое внимание будет уделено стратегиям выхода на новые рынки, включая российский и международный онлайн-ритейл, вопросам цифровой маркировки, внедрению искусственного интеллекта и энергосберегающих решений.

Официальную поддержку оказали:

Комитет Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам предпринимательства, развития конкуренции и промышленности.

Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан.

Торгово-промышленная палата Республики Узбекистан. ///ИА «Дунё», г.Ташкент

Организаторы – события Международная выставочная компания Iteca Exhibitions и её партнер – ICA Eurasia Group

