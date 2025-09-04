Завершился визит Президента Туркменистана в Китай

3 сентября 2025 года, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, завершив рабочий визит в Китай, вернулся в Ашхабад.

В этот день по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина глава Туркменистана принял участие в торжественных мероприятиях, в том числе в военном параде, состоявшемся в Пекине в ознаменование 80-летия Победы во Второй мировой войне.

Среди высоких гостей, присутствовавших на торжествах, в Пекине, были лидеры 26 стран, включая Россию, Северную Корею, Турцию, Иран, Беларусь, Азербайджан, Армению, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

В ходе визита в Китай Президент принял участие в международном мероприятии – во встрече высокого уровня в формате «ШОС+».

Также состоялись переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны обсудили широкий спектр вопросов двусторонних отношений, а также рассмотрели возможности развития отношений в торгово-экономической сфере.

Кроме этого, в рамках визита Президент Бердымухамедов встретился с первым заместителем Премьера Государственного Совета КНР. В ходе беседы были обсуждены вопросы расширения взаимодействия в торгово-экономическом и транспортно-логистическом комп­лексах, а также в культурно-гуманитарной сфере и области высоких технологий.

Одним из главных итогов визита стало подписание ряда важных двусторонних документов.

«Туркменистан и Китай, как стратегические партнёры, демонстрируют приверженность принципам мира и устойчивого развития. Сотрудничество, основанное на взаимном уважении и равноправии, нацелено на процветание не только двух государств, но и всего региона. Это находит яркое отражение во внешней политике двух стран, реализуемых совместных проектах, а также активном взаимодействии в рамках авторитетных международных организаций и региональных структур», – отмечается в репортаже TDH.

Экономическое взаимодействие играет ключевую роль в туркмено-китайском сотрудничестве. Важные совместные проекты в сфере энергетики, транспорта и инфраструктуры не только способствуют развитию национальных экономик двух стран, но и создают возможности для укрепления стабильности в регионе. Большое внимание в межгосударственных отношениях уделяется также углублению культурных и гуманитарных связей.

В целом стратегическое партнёрство Туркменистана и Китая является ярким примером эффективного диалога двух стран, основанного на принципах мира, взаимопонимания и устойчивого развития. ///nCa, 4 сентября 2025 г.