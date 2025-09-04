Страны Центральной Азии и Персидского залива укрепляют торговое партнерство: Товарооборот вырос в четыре раза до 3,3 миллиарда долларов

По данным Евразийского банка развития (ЕАБР), товарооборот между Центральной Азией и странами Совета сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ) значительно вырос, достигнув в 2024 году 3,3 миллиарда долларов, что стало важной вехой в региональном экономическом сотрудничестве. Это в 4,2 раза больше, чем в 2020 году, что свидетельствует об углублении экономических связей между двумя регионами.

Страны Персидского залива — Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия — стали важными торговыми партнерами для Центральной Азии. Около 80% взаимного торгового оборота приходится на импорт из стран Персидского залива в страны Центральной Азии.

Объединенные Арабские Эмираты выделяются как доминирующий игрок центральноазиатском рынке – на долю ОАЭ приходятся впечатляющие 97% торговли стран Персидского залива с ЦА.

Среди стран Центральной Азии Туркменистан лидирует как крупнейший торговый партнер со странами ССАГПЗ, на его долю приходится 2 миллиарда долларов, или 61% от общего объема товарооборота. За ним следуют Узбекистан с 740 миллионами долларов (23%) и Казахстан с 302 миллионами долларов (9%).

Рост товарооборота оказался особенно динамичным в некоторых странах Центральной Азии. В Туркменистане зафиксирован рост товарооборота со странами Персидского залива в 9,9 раза, в Кыргызстане – в 9,5 раза, а в Узбекистане – в 8,1 раза, что свидетельствует о быстром расширении экономических связей.

Для Туркменистана торговля со странами Персидского залива составляет примерно 10% от общего внешнеторгового оборота страны, что является значительной долей по сравнению с 1% в Кыргызстане и менее чем 1% в других странах Центральной Азии, подчеркивают аналитики ЕАБР.

ЕАБР прогнозирует продолжение роста экономического партнерства между двумя регионами. Нереализованный торговый потенциал между ССАГПЗ и ЦА оценивается в 4,9 миллиарда долларов, что составляет дополнительные 150% от текущего товарооборота. Из них 4,4 миллиарда долларов – это потенциальный экспорт из стран Персидского залива, включая товары, пользующиеся большим спросом, такие как автомобили, электроника и ювелирные изделия. Между тем, Центральная Азия может поставить на рынки стран Персидского Залива товаров на сумму 0,5 миллиарда долларов, в первую очередь – это драгметаллы и цветные металлы, сельскохозяйственная продукция. ///nCa, 4 сентября 2025 г.