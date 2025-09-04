МИД Туркменистана: Исторические основы туркмено-китайского стратегического партнёрства

Состоявшийся по приглашению Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина рабочий визит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в КНР, его участие в заседании Саммита ШОС+ в качестве почётного гостя стал не только крупным событием в контексте двустороннего и многостороннего взаимодействия, но и подтвердил важнейшую особенность туркмено-китайского стратегического партнёрства как продолжения исторического пути сотрудничества и взаимопонимания двух народов и государств.

Многовековая традиция взаимного доверия между Туркменистаном и Китаем сегодня распространяется на все сферы сотрудничества. Не исключение –энергетическая отрасль, взаимоотношения в которой строятся на тех же проверенных и подтвержденных совместным благотворным опытом принципах – честность, открытость, взаимная выгода. Показательным примером чего стало объявление в ходе визита Президента Туркменистана в Китай о подготовке Генеральной договоренности об основных принципах сотрудничества в газовой сфере.

В ее преамбуле есть прямая ссылка на «Клятвенный договор», между туркменским и китайским народами. Это уникальный документ, датированный 49 годом до нашей эры, который предки туркмен подписали с народом Китая. Само название ”Клятвенный договор” подчёркивает незыблемость и святость заложенных в его основу устоев во взаимоотношениях двух народов.

Сегодня, в новой исторической эпохе, руководство Туркменистана и КНР, опираясь на богатейший исторический фундамент, возрождает дух и принципы сотрудничества. В обеих странах подчёркивают, что межгосударственные связи, история которых уходит своими корнями вглубь тысячелетий, во времена Великого Шелкового пути, выстраиваемые на прочном фундаменте многовековой дружбы и взаимовыгодного, равноправного партнерства, год от года наполняются новым содержанием. Определяющую роль в этом позитивном процессе, безусловно, играют доверительные отношения, установившиеся между Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана, Национальным лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

В ходе взаимных визитов на высшем и правительственном уровнях, обретших в последние годы регулярный характер, стороны неизменно подтверждают важность максимально полного использования потенциальных возможностей двух стран, обладающих как мощной ресурсной базой, так и развитой инфраструктурой. ///nCa, 4 сентября 2025 г.