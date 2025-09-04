Борьба с правонарушениями на море: Туркменистан и УНП ООН провели тренинг

С 2 по 3 сентября 2025 года в Учебном центре Государственной таможенной службы Туркменистана прошло имитационное учение по правовому урегулированию вопросов, связанных с незаконной морской торговлей.

Мероприятие состоялось при поддержке Регионального представительства Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) в Афганистане, Центральной Азии, Иране и Пакистане. Это первое международное событие, организованное в Учебном центре после получения им статуса регионального, сообщает Государственная таможенная служба.

В учении приняли участие представители ведущих государственных органов Туркменистана, включая Министерство национальной безопасности, Государственную пограничную службу, Министерство внутренних дел, Государственную таможенную службу, Министерство обороны и Генеральную прокуратуру, а также делегация специалистов из Республики Казахстан.

Программа тренинга включала знакомство участников с международными правовыми рамками обеспечения морского правопорядка, концепцией осведомлённости о морской обстановке, радиолокационными средствами наблюдения, спутниковыми системами с синтезированной апертурой, а также методами сбора доказательств и соблюдения цепочки хранения для последующей поддержки судебного преследования.

Учебное занятие демонстрирует инновационный подход Учебного центра к подготовке специалистов, развитию профессиональных компетенций и обмену опытом. Мероприятие подчеркнуло важность укрепления региональной безопасности и способствует выстраиванию эффективного сотрудничества между государственными органами и международными партнёрами. ///nCa, 4 сентября 2025 г.