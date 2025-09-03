Посольство Пакистана в Ашхабаде организовало кулинарное и музыкальное шоу (обновлено)

Посольство Пакистана в Ашхабаде организовало захватывающее кулинарное и музыкальное шоу в отеле “Йылдыз”, посвященное богатому культурному наследию и исторически сложившимся культурным связям между Пакистаном и Туркменистаном.

На мероприятии, на котором присутствовали Посол Пакистана в Туркменистане г-жа Фарьял Легари и министр культуры Туркменистана Атагельди Шамырадов, были представлены блюда пакистанской кухни и живая музыка.

В своей речи посол Легари тепло поприветствовала гостей, подчеркнув крепкую дружбу и доброжелательные отношения между Пакистаном и Туркменистаном, уходящие корнями в общую историю и взаимные стремления к региональному и глобальному миру.

Она указала на культурные связи, сформировавшиеся на протяжении веков вдоль древнего Шелкового пути, который способствовал не только торговле, но и обмену идеями, искусством и традициями. “Культурное родство между Пакистаном и Туркменистаном основано на их взаимном уважении к исламским традициям и ценностям. Обе страны славят богатое наследие связей суфийской мысли и духовности, примером которых являются такие деятели, как Аллама Мухаммад Икбал в Пакистане и Махтумкули Фраги в Туркменистане. Эти великие поэты и философы отстаивали универсальные темы любви, единства и духовного просвещения, оставив неизгладимый след в коллективном сознании своих народов”, – сказала посол.

“Кроме того, архитектурные и художественные традиции демонстрируют тесные культурные связи между двумя странами. Замысловатые узоры и каллиграфия, которые можно найти в исторических мечетях и памятниках Туркменистана, являющихся бесценным наследием туркменского народа, имеют поразительное сходство с аналогичными мотивами в архитектуре Пакистана эпохи Великих Моголов и домогольской эпохи. Это общее художественное наследие отражает общее влияние культур Центральной и Южной Азии”, – добавила она.

Посол Легари также поздравил Туркменистан с 30-й годовщиной нейтралитета, что совпало с объявлением Организацией Объединенных Наций 2025 года Международным годом мира и доверия.

Она напомнила, что политика постоянного нейтралитета была впервые провозглашена бывшим президентом Туркменистана Сапармуратом Ниязовым во время саммита ОЭС в Исламабаде в 1995 году.

Г-жа Фарьял Легари подчеркнула близость туркменской и пакистанской культур. “Я лично наблюдала и удивлялась тому, как язык, обычаи, традиции, одежда, еда, изобразительное и материальное искусство распространяются и смешиваются в разных странах. Для меня было очень приятным сюрпризом обнаружить сходство в пакистанских и туркменских женских платьях, вышивке, украшениях и ювелирных изделиях, и даже в мужских головных уборах. У нас также есть сходство в музыке и исполнительском искусстве”, – сказала она.

Предлагая расширить культурный обмен, она высказала идеи о проведении совместных художественных выставок, о сотрудничестве в области текстиля и моды, проведении поэтических вечеров, кинопоказов и концертов.

Главный гость с туркменской стороны, министр Атагельди Шамырадов, отметил, что братские между двумя народами получают всё более широкое развитие.

“Народ Пакистана обладает богатой культурой, искусством и национальными ценностями, которые формировались на протяжении многих веков. Музыка, искусство и национальная кухня пакистанского народа пользуются большим уважением в Туркменистане”, – сказал он.

Министр упомянул о прошлых культурных обменах, включая участие пакистанских деятелей культуры и искусства в мероприятиях Туркменистана, по ознакомлению с памятниками Великого шелкового пути в 2018 году и участие туркменских деятелей культуры в Фестивале искусств Пакистана в 2023 году и конференции “ Махтумкули Фраги и дружба народов в современном мире”.

После официально части гости вечер с удовольствием ознакомились с богатой коллекцией блюд пакистанской национальной кухни, насладившись разнообразием изысканных деликатесов.

Живые выступления туркменских музыкантов, исполнявших пакистанскую музыку и песни, очаровали публику, олицетворяя культурную близость двух народов. Кулинарное и музыкальное шоу послужило свидетельством прочной дружбы между Пакистаном и Туркменистаном, объединив вкусы, мелодии и общее наследие в торжестве единства и взаимного уважения. ///nCa, 3 сентября 2025 г. (фото – Посольство Пакистана в Туркменистане)

Несколько фотографий с мероприятия: