Транскаспийский маршрут и ШОС: укрепляющаяся роль и перспективы Узбекистана

Ильдар Яушев, главный специалист управления Центра изучения проблем развития транспорта и логистики Министерства транспорта Узбекистана

В условиях глобальных изменений в мировой торговле и логистике страны Центральной Азии становятся ключевыми звеньями в формировании новых транспортных маршрутов. Среди них особое значение приобретает Транскаспийский маршрут, который соединяет Китай, Центральную Азию, Каспийское море, Кавказ и далее Европу.

Расположенный в самом сердце Центральной Азии, Узбекистан превращается из государства, исторически зависевшего от северных соседей, в ключевого узла новых трансконтинентальных коридоров.

Два основных элемента определяют этот трансформационный процесс: активное участие в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и стратегическое значение Транскаспийского маршрута. Их синергия создает уникальные возможности для укрепления регионального и международного статуса Узбекистана.

Для Узбекистана маршрут через Транскаспийский маршрут открывает дополнительный логистический маршрут, ведущий в Турцию через порты Каспийского моря и страны Южного Кавказа. Далее он обеспечивает выход на рынки Европы, расширяя географию торговли.

В последние годы Узбекистан активно предпринимает практические шаги по развитию новых и модернизации существующих сухопутных и мультимодальных транспортных коридоров, охватывающих весь евразийский регион.

Среди наиболее перспективных проектов – строительство железных дорог Китай – Кыргызстан – Узбекистан и Узбекистан – Афганистан – Пакистан.

В контексте интеграции Транскаспийского маршрута с инфраструктурой ШОС, формируется основа для создания новой сети мультимодальных транспортных коридоров, охватывающих весь евразийский континент.

Необходимо отметить, что ключевым дополнением к Транскаспийскому коридору для Узбекистана является Трансафганский железнодорожный проект (Узбекистан – Афганистан – Пакистан).

Взаимодополняемость двух направлений (Транскаспийского и Трансафганского) позволит стране превратиться в настоящий «транспортный хаб» региона, соединяющий Восток и Запад, Север и Юг.

Среди них можно выделить следующие направления:

«Страны Южной Азии – Афганистан – Центральная Азия – Южный Кавказ (порты Чёрного моря) – Европейский Союз

«Китай – Центральная Азия – Кавказ – Европа».

На прошедшем в 2024 году саммите ШОС, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, выступая на встрече лидеров в г. Астана, отметил необходимость формирования целостной и взаимосвязанной транспортно-транзитной системы, а также актуальность дальнейшего развития экономического сотрудничества по гармонизации транспортно-логистических проектов.

В результате проведённых реформ, направленных на развитие Транскаспийского маршрута, объёмы грузов, перевезённых между Узбекистаном и Европой через Каспийское море за последние 5 лет вырос в 4 раза.

За первое полугодие 2025 года объем экспортно-импортных грузоперевозок Республики Узбекистан через Каспийское море (в направлении Турции, Европы, стран Южной Америки, Африки и других регионов) составил около 500 тыс. тонн, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Шанхайская организация сотрудничества, объединяющая гигантов — Китай и Россию, а также центральноазиатские государства, Индию, Пакистан и Иран, представляет собой идеальную площадку для Узбекистана в целях продвижения своих транспортных инициатив.

С целью дальнейшего развития торгово-экономических связей и повышения конкурентоспособности национальных транспортных коридоров Министерством транспорта Республики Узбекистан реализуется комплекс практических мер по развитию международных сухопутных транспортных маршрутов, а именно, «Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Туркменистан – Иран – Турция» с выходом на европейские порты протяжённостью 5 430 км.

Указанное направление относится к числу наиболее перспективных транспортных коридоров с использованием наземных видов транспорта. Маршрут обладает развитой железнодорожной инфраструктурой, что позволяет организовать доставку грузов из города Кашгар (КНР) до Турции железнодорожным транспортом с выходом в европейские страны.

Кроме этого, помимо классических путей через Туркменистан и Казахстан, разрабатываются альтернативные связки с Ираном, Пакистаном и южными портами.

Ведется работа по созданию собственного флота на Каспийском море, что позволит ускорить доставку грузов и получить контроль над логистической цепочкой.

Особая роль отводится цифровой интеграции, а именно, внедрению электронных транспортных документов, унификации таможенных процедур, которые способны радикально сократить задержки и бюрократию.

Транскаспийский маршрут обладает значительным потенциалом для развития перевозок, однако его привлекательность по сравнению с другими направлениями сдерживается совокупностью препятствий связанные с мультимодальности и из-за недостаточно развитой инфраструктуры.

ШОС, в свою очередь, предлагает политическую платформу, механизмы безопасности и потенциал для финансирования, необходимые для реализации амбициозных проектов.

Успешная синергия этих двух направлений не только укрепит экономический суверенитет и процветание Узбекистана, но и выведет его на качественно новый уровень — из регионального игрока в значимого субъекта евразийской политики и экономики, во многом определяющего будущее Центральной Азии. ///nCa, 2 сентября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Узбекистана в Туркменистане)